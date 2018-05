„Fructul oprit”, episodul 18 online. Sonia și Alex, prinși în timp ce se iubeau cu pasiune!

Episodul 18 din super serialul „Fructul oprit” a început în mare forță. Evenimentele devin din ce în ce mai complicate, iar înfruntarea dintre Alex și Ioan scoate la iveală detalii incredibile!

Care dintre cei doi va reuși să o câștige pe Ana? Va ieși la iveală adevărul?

Ioan îl confruntă pe Alex și ies la iveală detalii surprinzătoare:

„Vreau să mă iubească și pe mine cum te iubește pe tine și atunci pot să mor fericit. Tu ai parte de asta și îți bați joc”, a strigat Ioan supărat și cu lacrimi în ochi la adersarul său.

„Lasă-mă s-o iubesc pe Ana, să-i fiu alături, s-o ocrotesc de toate relele, știu că pot. Lasă-mă să fiu, pentru prima oară în viața mea, bărbat. Scoate din mine tot ce e mai bun. Pentru că așa e, e mereu optimistă. Când zâmbește chiar cred că lumea e mai bună”, i-a răspuns Alex.

Convins de vorbele lui Alex din episodul 18 din serialul „Fructul oprit”, Ioan șterge filmarea compromițătoare și este decis să-i dea o șansă.

Între timp, Roxana Baicu-Popoviciu își găsește fiica stând trist și îngrijorată în pat, convinsă fiind că va muri după ce niște semne o fac să se sperie că boala i-a recidivat.

„Trebuie să-i spui lui Tudor, să nu mai faci prostia să ascunzi asta de el. E soțul tău și trebuie să știe și să te susțină”

Tudor Caragea vine acasă de urgență și merge împreună cu soția la un set de analize, care să arate dacă semnele avute de soția sa confirmă negrul scenariul al revenirii bolii. Emoțiile sunt mari, iar Sonia se frământă tot mai mult pe marginea acestui subiect.

Tot în episodul 18 din „Fructul oprit”, c onflictul dintre guvernantă și Roxana Baicu-Popoviciu nu pare să fie aproape de final, dar Tudor îi ține partea Helenei, pe care o încurajează să găsească resursele necesare pentru a face față valului de răutăți venite din partea mamei Soniei.

Între cei doi a avut loc o confruntare pe seama sentimentelor mărturisite de guvernată:

"Tudor, sunt în casa ta de când s-a născut Petru. I-am văzut pe copii crescând sub ochii mei și am încercat să-i iubesc cât am putut eu de mult. Am fost lângă tine, de câte ori ai avut tu nevoie.

Nu știu din ce motiv, dar de la un moment dat am crezut că putem fi mai mult, că am putea fi o familie.", este confesiunea pe care ea o face.

Tot în episodul 18 din serialul „Fructul oprit”, Tudor încearcă să o înțeleagă și să depășească momentul cu bine.

Între timp, Sonia află că rezultatele analizelor sunt negative și ea este complet sănătoasă. Totuși, medicul îi recomandă să nu se mai streseze.

Ioan, în schimb, nu pare să accepte prea ușor renunțarea la Ana și suferă în tăcere, totul în timp ce este grav bolnav.

Între timp, Tudor Caragea decide să fie alături de Ana și de Alex și le arată locul pus la dispoziție de el pentru ca cei doi să își facă o casă.

Sonia îi trezește iar lui Alex sentimente de atracție, iar tânărul abia dacă se mai înfrânează.

„Hai, curaj, sărută-mă”, îi spune ea plină de dorință.

Cei doi ajung iar să aibă parte de o aventură fierbinte, lăsând orice teamă deoparte. Ioan îi găsește și, pe furiș, filmează totul și apoi fuge.

Apoi, Ioan îl amenință pe Alex din nou, iar acesta îl aruncă în piscină...

