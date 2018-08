Bogdan Albulescu, despre “Fructul oprit”: “Cu foarte mare bucurie am primit propunerea de a juca în serial”

Bogdan Albulescu joacă în noul sezon “Fructul oprit", care va începe în curând la Antena 1. Îndrăgitul actor s-a alăturat distribuției serialului încă din primul sezon, făcându-și apariția în penultimul episod. Acesta interpretează rolul unui bărbat care este dispus să lupte cu toate forțele pentru iubirea vieții lui.

“Cu foarte mare bucurie am primit propunerea de a juca în serial. Cu o mare parte din echipă am mai lucrat, așa că a fost minunat să ne reîntâlnim pe platourile de filmare. Bineînțeles, am avut ocazia să redescopăr noul cast, oameni cu care nu m-am mai văzut până acum și cu care nu am lucrat. Este o mare oportunitate pentru mine!”, vorbește Bogdan Albulescu despre proiectul în care a fost cooptat. De-a lungul carierei sale, a jucat pe scena teatrului, în seriale tv (“Regina”, “Aniela” etc.), dar și în filme de scurt metraj și filme de lung metraj (“My name is Costin”, “Ilegitim” etc). În “Fructul oprit”, prima dramă psihologică realizată în peisajul serialelor autohtone, îl interpretează pe Adrian. “Este medic, și-a dorit toată viața o familie și acum luptă pentru asta din răsputeri. Bineînțeles, se întâmplă tot felul de lucruri, Alex nu este de acord cu ce vrea Adrian să facă. O să fie multă tensiune, dar și multă dragoste”, povestește actorul.

Bogdan mărturisește că trăsăturile personajului său reprezintă o adevărată provocare pentru un actor. “Îmi place faptul că Adrian este un om foarte hotărât, în primul rând. El este în stare să facă orice ca să fie împreună cu femeia iubită. Soluțiile lui nu sunt tocmai foarte ortodoxe, ceea ce pentru un actor este mană cerească, ai ceva de jucat foarte interesant.” , spune acesta.

Noul sezon al serialului “Fructul oprit” va putea fi urmărit, începând din această toamnă, la Antena 1. “Știu că telespectatorii vor fi aproape de acest serial și eu voi încerca să fiu cât se poate de implicat. Ne vedem în curând pe micile ecrane!” , le transmite îndrăgitul actor celor de acasă.

➡️ Vezi ONLINE serialul fenomen Fructul Oprit pe AntenaPlay. Toate episoadele integrale exclusiv aici >>> https://goo.gl/yvhWW7