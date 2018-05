Care este secretul pe care mizează Doinița Oancea, Tanța din “Fructul oprit”, în meseria de actriță

Se află în lumina reflectoarelor de mai bine de un deceniu, iar în tot acest timp a reușit să câștige simpatia publicului prin naturalețea sa. Doinița Oancea, Tanța din “Fructul oprit”, mărturisește că a încercat de fiecare dată să transmită emoție telespectatorilor prin intermediul personajelor pe care le-a interpretat, iar principiile în care crede cu tărie i-au fost de mare folos de-a lungul timpului.