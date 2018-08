Ce au făcut Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman în vacanța de vară: “A fost pentru prima oară”. Imagini din sejur cu cei doi actori

După ce au terminat filmările pentru primul sezon Fructul oprit, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman și-au încărcat bateriile într-o binemeritată vacanță. În această vară, cei doi au bifat două destinații diferite, dar frumoase, din care s-au întors încărcați cu suveniruri și multă energie.

“Am avut nevoie de o vacanță lungă, exact așa a și fost. Ne-am odihnit. De fapt, asta este tot ce ne-am dorit, să ne odihnim. Și cum să te odihnești mai bine decât la plajă și la soare? Am fost la mare. Am fost în Cuba. A fost pentru pentru prima oară, nu mai fusesem niciodată. A fost o experiență interesantă, dar sincer nu aș mai repeta-o. Înainte să plec, mă uitasem la <<Fast&Furious>>, filmat în Cuba, lumea dansa în stradă, super acțiune, zic:<<Mamă, ce viață e în Cuba!>>. Când am ajuns acolo am realizat că nu avea nici o legătură cu ce văzusem în filme sau în documentare. Este sărăcie lucie, te sperie când vezi localnicii, foarte slabi, animalele la fel! Am fost cu un ghid, într-o excursie, și la un moment dat ne-a arătat vacile pe un câmp, care erau slabe ca niște câini maidanezi, te sperie ce vezi acolo!”, povestește Vlad Gherman.

Vacanța din acest sezon a fost completată de un sejur de cinci zile în Barcelona, unde au mers pentru prima dată împreună. “Anul ăsta, am fost în două locuri total diferite, dar frumoase amândouă! După ce n-am întors din Cuba, am plecat în Barcelona. Am vizitat o grămadă, cât am putut, oricum trebuie să ne mai întoarcem acolo! Am luat trabucuri, bineînțeles, din Cuba. Din Barcelona, am venit cu un bagaj plin numai cu suveniruri! Am luat de peste tot de pe unde am vizitat, cărți, scrumiere, ciocolată, magneți”, spune Vlad.

Imediat după vacanța de vară, Cristina Ciobănașu a revenit pe platourile de filmare pentru “Fructul oprit”, unde alături de colegii ei a început munca pentru cel de-al doilea sezon al serialului. Ea le promite telespectatorilor că vor avea parte de o mulțime de surprize.

“Să se uite la sezonul 2, pentru că lucrurile se schimbă foarte mult, găsim noi relații, personaje noi, schimbări destul de mari în povestea fiecărui personaj. Dramă, comedie - acolo unde știți că o găsiți, la olteni, să ne amuze și să ne aducă zâmbetul pe buze. O să vedeți voi despre ce este vorba!“, spune Cristina despre cel noul sezon “Fructul oprit”, care va începe în curând la Antena 1.

