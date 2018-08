Ce spune Carmen Tănase despre noul sezon "Fructul oprit"

A cucerit numeroși telespectatori cu rolul său din “Fructul oprit”, iar din 29 august va putea fi urmărită în noul sezon al serialului de la Antena 1. Carmen Tănase mărturisește că a fost plăcut surprinsă de reacțiile pe care personajul interpretat de ea, Roxana Baicu Popovici, le-a generat.

“Absolut toată lumea am impresia că se uită la <<Fructul oprit>>, pentru că nu există om pe stradă să nu-mi zâmbească. Și eu sunt un om care umblă pe stradă, umblă în magazine. Sunt un om între oameni, nu am limuzină, nu am vilă pe malul oceanului, chiar stau între oameni, Mă bucur așa că e ca o revenire după succesul din trecut. Sigur, te cunosc oamenii, dar acum se vede că e o bucurie în plus. <<Vai, ce îmi place cum sunteți în serial!>>. << Îmi place la nebunie! Abia aștept să înceapă>>. Toată lumea, fără excepție! Mă mir, pentru că Roxana e rea…”, spune Carmen Tănase.

Îndrăgita actriță, care poate fi văzută miercurea, de la ora 20.00, la Antena 1, recunoaște că personajul pe care îl interpretează este și pe placul său.

“Îmi place, foarte mult îmi place pentru că orice actor își dorește să joace un personaj opus personalității lui. Pentru mine e contre emploi, chiar dacă poate nu pare. Nu am un caracter, nu știu cum să-i spun, îndoielnic. Este ca o descătușare. Îmi face plăcere să trec prin lucrurile prin care trece Roxana, pentru că se poate să înveți din ele. E un personaj ofertant, are umor, are cinism, e ok.“, mărturisește ea. “Am pornit de la premisa că orice om are și o parte bună. Nu există om definitiv rău și nici om definitiv bun. Și atunci am încercat să-i găsesc o latură umană și m-am axat pe umor, îmi place foarte mult asta cu umorul”, completează talentata actriță. “Vor fi surprize mari!”, spune Carmen Tănase, despre noul sezon al producției.

Așteptat cu nerăbdare de telespectatori, cel de-al doilea sezon “Fructul oprit” va putea fi urmărit, din 29 august, în fiecare zi de miercuri,de la ora 20.00, la Antena 1.

