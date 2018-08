Cine moare în noul sezon „Fructul oprit”? Apar personaje noi și Sonia își găsește o altă IUBIRE!

Așteptat cu nerăbdare de telespectatori, “Fructul oprit” a demarat filmările pentru cel de-al doilea sezon, care va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1. Distribuția serialului produs de Ruxandra Ion s-a îmbogățit cu actori talentați și iubiți de publicul român, iar în poveste au apărut personaje noi, pe care fanii producției le vor putea descoperi pe parcursul difuzării serialului.

“Începem cu emoție sezonul 2 <<Fructul oprit>>, cu o poveste originală 100%. Poveștile de iubire imposibilă se combină, așa cum am anunțat din luna mai, cu o poveste a unui Monte Cristo modern, profund ancorat în realitatea românească, interpretat de Bogdan Stanoevici, pe care l-ați văzut încă din primul sezon într-o singură secvență. Regăsim personajele pe care le apreciați deja, după aproape șase ani de la finalul sezonului 1. Personaje schimbate, maturizate, în ipostaze noi, adecvate situației actuale din familia Caragea”, declară Ruxandra Ion, producător și regizor al serialului.

Actorii și membrii echipei de producție au revenit, ieri, pe platourile de filmare, nerăbdători să înceapă munca pentru un nou sezon, care se anunță a fi plin de surprize pentru telespectatori. Filmările se vor desfășura în diverse locații din țară, una dintre ele fiind cea din Snagov, acolo unde se află casa familiei Caragea. “Când am pornit la drum cu aceste personaje, am crezut că povestea lor se va termina odată cu romanul turcesc, dar pe parcurs s-a întâmplat un lucru minunat, ne-am dat seama că povestea poate continua… finalul trebuie să fie unul cu adevărat satisfăcător. Personajele create cu atâtea măiestrie de actorii noștri talentați ne-au convins că mai avem multe de spus. Mă bucur că nu ne-am luat încă la revedere de la Sonia și Alex și de la povestea lor complicată de dragoste. Însă pentru că nu mai avem la bază romanul turcesc, am lăsat loc și pentru o poveste cu adevărat românească, o poveste de răzbunare, un Monte Cristo made în România, bazat pe trecutul recent al societății noastre viciate. Această poveste a fost abordată și de turci în serialul <<Ezel>>, și adaptat de alte canale românești. Noi v-am ascultat și am decis să fim cu adevărat originali”, spune Radu Grigore, scenarist și regizor al producției.

Ce se schimbă în următorul sezon al serialului „Fructul oprit”

Ultimul episod din primul sezon, difuzat pe 20 iunie, la Antena 1, a stârnit curiozitate în rândul fanilor serialului, iar multe dintre întrebările lor își vor primi răspunsul în curând. “La finalul primului sezon, cineva (un personaj important) moare. Cine? O să descoperiți la începutul sezonului 2, chiar în episodul 1. Între cele două sezoane au trecut aproape şase ani, au apărut personaje noi, copii interpretați cu multă candoare de mici actori foarte talentați. Petru a crescut și este un adolescent rebel, Ana are o familie neobișnuită, iar Sonia pare că și-a găsit iubirea vieții … și nu e Alex, așa cum se așteaptă toată lumea. Apele vor fi din nou tulburate de un personaj fermecător și misterios care aduce în prim plan una dintre cele mai frumoase povești din literatura universală, Contele de Monte Cristo. Cred că va fi un personaj admirat și iubit pentru că Monte Cristo este un apărător al dreptății, al justiției, al adevărului, valori de care societatea românească are atâta nevoie. Crezul lui Monte Cristo este <<Fiat justitia et pereat mundus >> (<<Să se facă dreptate chiar de ar fi să piară lumea>>)”, declară Simona Macovei, care alături de Radu Grigore semnează scenariul. Din echipa de producţie a serialului mai fac parte şi Cătălin Simioană - director de imagine, şi Cătălin Bugean – regizor.

“Fructul oprit”, prima dramă psihologică din peisajul serialelor românești, își continuă povestea cu un nou sezon, în această toamnă, la Antena 1!

