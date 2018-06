Diseară, de la ora 20.00, în PENULTIMUL episod “Fructul Oprit” din acest sezon. Tudor Caragea, către soția lui: “Vreau să divorțăm, Sonia!”

Penultimul episod din acest sezon al serialului “Fructul oprit” le aduce telespectatorilor Antenei 1 răsturnări de situație, momente de tensiune și suspans! În această seară, de la ora 20.00, Dan și Mihai Lăzărescu pregătesc planul de răzbunare împotriva lui Tudor Caragea, Sonia îi trimite Anei dovada clară, care arată că ea și Alex au o relație amoroasă, iar Tudor ia o decizie radicală cu privire la căsnicia lui.

Tudor Caragea (interpretat de Adrian Titieni) trăiește momente grele în episodul 22 al serialului “Fructul oprit”, penultimul din acest acest sezon al producției de la Antena 1. Mihai Lăzărescu(Conrad Mericoffer) decide să-și răzbune tatăl și astfel se întoarce împotriva celui care l-a ajutat în acest timp. “Revenim pe cai mari! Pe stick-ul ăsta vom copia absolut tot ce se află în laptopul ăsta, proprietatea lui Tudor Caragea(…) Pregătește-te, Caragea, pentru că o să te fac! Pentru toate umilințele pe care le-a îndurat familia mea, te fac!”, este planul lui Mihai, care se pregătește să-i dea lovitura rivalului tatălui său.

Ultimele evenimente petrecute îl determină pe Tudor să se gândească serios asupra vieții lui. “Sigur mă înșală! Nu pot să spun cât de îngrozitor a putut să fie în Bali, să stai în fiecare seară lângă ființa aia rece, cu privire ca de sticlă, care nu știi ce spune, ce exprimă.”, este confesiunea pe care el i-o face surorii lui, Margareta. Aceasta nu mai rezistă și răbufnește la adresa Soniei: “Aș vrea să dispari de pe fața pământului! El e un om mare și poate să ducă mult, asta nu înțelegi tu, și pe deasupra este și inteligent, dar mi-e teamă că ne-ai distrus pe toți! (…) Ipocrito ce ești! Am știut eu cine ești de la început!”, îi spune Margareta(Ana Ciontea) Soniei.

Tudor ia o decizie importantă în privința căsniciei lui: “Vreau să divorțăm, Sonia!”, o anunță el.

Alex(Petru Păun) este hotărât să ducă mai departe planurile de căsătorie cu Ana (Cristina Ciobănașu), dar Sonia(Michaela Prosan) nu vrea să renunţe la el. “Îl iubesc pe Alex și nu pot să trăiesc fără el!” îi mărturisește Sonia mamei sale, Roxana(Carmen Tănase). “Am trimis filmul nostru de dragoste logodnicei tale.”, îl informează Sonia pe Alex.

Pe de altă parte, în viaţa Soniei reapare o persoană importantă (Bogdan Albulescu). “În tot timpul ăsta am simțit că îmi pierd mințile, că tu ești totul pentru mine, că pot să trăiesc doar pentru tine sau să mor și nu vreau să mor, Sonia. Nu am încetat o clipă să sper! Mă gândesc la tine mereu! (…) Întoarce-te la mine, te iubesc atât de mult!” , este mărturisirea pe care i-o face Soniei.

Tot în această seară, de la ora 20.00, Alex Iova și Dan Lăzărescu(Doru Ana) au marea confruntare. “Eu am cunoscut mulți ticăloși la viața mea, dar tu ești pe primul loc! Cum, mă, nenorocitule, te culci cu nevasta nașului tău și pe urmă vrei să te însori cu fii-sa?!”

Cum va reacționa Tudor după ultimele evenimente petrecute, cine este persoana care reapare în viața Soniei, ce se va întâmpla cu povestea dintre ea și Alex, dar și cum va evolua relația dintre Ana și Alex, acestea sunt doar câteva dintre întrebările care își vor găsi răspuns, în penultimul episod “Fructul oprit” din acest sezon, diseară, de la ora 20.00.

Săptămâna viitoare, miercuri, 20 iunie, de la ora 20.00, Antena 1 va difuza finalul primului sezon al serialului, însă povestea nu se încheie aici, “Fructul oprit” urmând să revină cu cel de-al doilea sezon.

