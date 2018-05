Diseară în “Fructul oprit”. Ioan către Alex: “O să rupi logodna sau, altfel, o să vadă toată lumea filmulețul ăsta, jur!”

Cel de-al 18-lea episod al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 îl va difuza în această seară de la ora 20.00, aduce în fața telespectatorilor confruntarea mult așteptată între Ioan (interpretat de Vlad Gherman) și Alex (Petru Păun), dar și multe alte momente pline de iubire, suspans și dramă.

Ioan îi arată lui Alex imaginile, în care el este surprins sărutându-se cu Sonia (Michaela Prosan), și îi cere acestuia să rupă logodna cu Ana (Cristina Ciobănașu) altfel filmarea va ieși la iveală.

A sosit momentul adevărului! De data aceasta, Ioan decide să-și susțină acuzațiile și reproșurile, pe care obișnuiește să le facă la adresa lui Alex, prin probe clare care scot la iveală legătură dintre el și Sonia.

“Ești un mincinos și un profitor!”, îi spune Ioan, decis să le arate tuturor adevărata față a lui Alex. “Nu știu ce crezi tu că s-a întâmplat…”, încearcă Alex să găsească o explicație pentru filmarea care îl acuză. “Nu înțelegi … Habar nu ai cum e să fii chinuit de o astfel de iubire!(…) Am fost furat de pasiune, am greșit față de Tudor.”, îi mărturisește el lui Ioan. Acesta rămâne însă neînduplecat. “O să te duci acum la ea și o să rupi logodna sau, altfel, o să vadă toată lumea filmulețul ăsta, jur!”, îl amenință Ioan.

Tot în această seară, în episodul 18 al serialului “Fructul oprit”, Sonia trece prin clipe grele, convinsă fiind că problemele de sănătate i-au revenit. “O să mor!”, îi spune ea panicată mamei sale, Roxana (Carmen Tănase). “A recidivat! Am simțit înțepături, o să-mi taie sânul!”, crede Sonia.

Momentul adevărului a sosit și în cazul lui Helene(Alina Chivulescu). Aceasta îi recunoaște lui Tudor Caragea(Adrian Titieni) adevăratele sentimente pe care le are față de el.

“Tudor, sunt în casa ta de când s-a născut Petru. I-am văzut pe copii crescând sub ochii mei și am încercat să-i iubesc cât am putut eu de mult. Am fost lângă tine, de câte ori ai avut tu nevoie. Nu știu din ce motiv, dar de la un moment dat am crezut că putem fi mai mult, că am putea fi o familie”, este confesiunea pe care ea o face.

Cum va reacționa Tudor Caragea în urma acestor mărturisiri, ce va decide Alex să facă în legătură cu logodna cu Ana, dar și cum va evolua relația lui cu Sonia, acestea sunt doar câteva întrebări care își vor găsi răspunsul, diseară, de la ora 20.00, la Antena 1.

Momente de iubire, suspans și dramă, în povestea impresionantă a serialului “Fructul oprit”!

