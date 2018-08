Doinița Oancea, actrița din serialul "Fructul Oprit", primele declarații despre bărbatul din viața ei: ”Sunt fericită. Am simțit să...”

Doinița Oancea, care joacă în serialul ”Fructul oprit”, ce va începe miercuri, de la 20:00, la Antena 1, a mărturisit care a fost motivul pentru care și-a ținut până acum povestea de dragoste ascunsă.

Astfel, celebra actriță a mărturisit că este fericită și se bucură din plin de fiecare moment.

”Fericirea vine din lucruri mici, pe care trebuie să știi să le apreciezi. Fericire era și acum un an, dar nu știa lumea că există cineva. Chiar dacă vor exista poze, detalii n-o să dau. Pentru că sunt de părere că aceste detalii sunt pentru mine. Am simțit că vreau să pun poza aia, nu-mi fac planuri, nu am strategii.”, a mărturisit ea în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

