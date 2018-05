Episod 19 “Fructul oprit” online - Sonia îmbracă rochia de mireasă și îl cere pe Alex în căsătorie: “Vrei să fii soțul meu în fața lui Dumnezeu?”

În această seară, de la ora 20.00, în episodul 19 al serialului “Fructul oprit”, de la Antena 1, suspansul atinge cote maxime! Hotărâtă să lupte pentru povestea de iubire dintre ea și Alex, Sonia îmbracă rochia de mireasă și îi propune acestuia să se căsătorească.

I-a oferit o șansă lui Alex (interpretat de Petru Păun), de a îndrepta lucrurile, însă el i-a dat cu piciorul, iar în episodul din această seară, Ioan (Vlad Gherman) dezvăluie adevărul despre relația lui Alex cu Sonia (Michaela Prosan). “Se întâmplă niște lucruri teribile chiar sub nasul nostru, niște lucruri care or să le distrugă viețile tuturor celor la care țin!“, avertizează Ioan.

Tot mai multe persoane ajung să afle despre povestea celor doi, inclusiv Doina (Virginia Rogin). Întrucât vrea să se răzbune pe Roxana (Carmen Tănase), ea îi povestește lui Dan Lăzărescu (Doru Ana) despre existența unei filmări care poate să demonstreze faptul că Alex și Sonia îl înșală pe Tudor Caragea (Adrian Titieni). “Pune mâna pe dovadă!”, îl sfătuiește Doina pe Lăzărescu. “Dau oricât, numai s-o văd pe Roxănica pe drumuri!”, completează ea. El reușește să găsească repede persoana care îl poate ajuta să intre în posesia imaginilor intime cu Alex și Sonia.

Tot în episodul din această seară al serialului “Fructul oprit”, difuzat de Antena 1, de la ora 20.00, Helene (Alina Chivulescu) îi face Anei o mărturisire importantă. “Ioan are niște sentimente puternice pentru tine! Tu crezi că el te iubește ca un frate, dar te iubește ca un bărbat, Ana! (…) În clipa în care tu ai anunțat că te căsătorești cu Alex, a considerat că viața nu mai merită trăită, pentru că te-a pierdut.”

Mircea (Mihai Călin) descoperă și el ce se întâmplă în casa Caragea. “Sonia ta merge pe gheață și gheața este foarte subțire.” , îi spune el Roxanei. “Sonia este prinsă într-un triunghi amoros, cu Alex și cu Tudor Caragea. Ăsta este adevărul! Tudor este prea îndrăgostit, ca să recunoască realitatea, iar Alex este prea laș, ca să o ia de mână și să fugă cu ea în Costa Rica, că tot e la modă acum, și să ceară azil sentimental.”, completează Mircea.

Deși, în ochii tuturor, Alex are o relație cu Ana, Sonia nu vrea să renunțe la iubirea pentru el. Ea îmbracă rochia de mireasă și îi cere acestuia să se căsătorească. “Vrei să fii soțul meu în fața lui Dumnezeu?”, îl întreabă ea.

Ce decizie va lua Alex, în urma surprizei inedite pe care Sonia i-o pregătește, ce se va întâmpla cu planurile de căsătorie dintre Alex și Ana (Cristina Ciobănașu), cui îi va arăta Ioan imaginile, acestea sunt doar câteva întrebări care își vor găsi răspunsul, în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1. În ultimele cinci episoade ale producției “Fructul oprit”, telespectatorii vor avea parte de momente neașteptate, emoție, dramă și iubire!

