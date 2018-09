FRUCTUL OPRIT. Ioan a aflat cine este mama lui! Iar povestea este una de-a dreptul incredibilă!

Vasile Boască se întâlnește pe drum cu un personaj misterios, pe nume Magda. Bărbatul o întâmpină pe femeie și o conduce la membrii familiei Caragea.

„Am eu o istorie mai veche cu ei”, îi explică ea. „Nici nu am fost bogată, nici nu sunt bogată, am stat o vreme la masa lor. Atât. Acum sunt cea mai amărâtă femeie din lumea asta”, continuă ea.

FRUCTUL OPRIT . Și chiar în timpul unei discuții de familie, Magda își face apariția în fața tuturor! Ana stă de vorbă cu femeia și astfel a ieșit la iveală o întreagă poveste:

„Eu m-am născut într-o familie săracă. Familia era veselă, deși nu aveam ce pune pe masă. Pe la 14 ani am început să ieșim cu băieți și cu bărbați, să ne îndrăgostim (...) Într-o sâmbătă seara, am cunoscut un bărbat, la Casa de Cultură. A pus ochii pe mine și ne-am petrecut noaptea împreună. Apoi am plecat la mare, la munte. Dar visul s-a destrămat foarte repede, fiindcă era însurat. A fost prima mare dezamăgire a vieții mele. Am învățat cum să mă îmbrac ca să intru la petreceri din lumea bogaților. Așa i-am cunoscut pe ai tăi. Am intrat manechin la casa de modă Venus. M-am îndrăgostit apoi de cel mai chipeș bărbat din București. Și am rămas gravidă. El mi-a zis să fac avort, dar eu am refuzat, fiindcă știam că nu am nimic altceva pe lumea asta. Am plecat să fiu cameristă la Istanbul, dar am fost închisă la un bordel. Am rugat-o pe mama ta să aibă grijă de copilul meu. Mama ta mi-a trimis o scrisoare cu poza copilului meu. Azi l-am văzut pentru prima oară...”, a mărturisit Magda.

FRUCTUL OPRIT . Și Ana a izbucnit în lacrimi, fiindcă și-a dat seama că Magda este, de fapt, mama lui Ioan. Și Ioan află totul de la Ana!

Discuția a continuat și astfel, Ana a aflat de afacerile ilegale pe care le-a făcut tatăl său, Tudor Caragea.

„Vrei să spui că tata a făcut rău unor oameni?”, a zis Ana șocată.

„Foarte mut, mai ales unuia...”, a mărturisit Magda cu lacrimi în ochi.

