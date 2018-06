“Fructul oprit” își continuă povestea, la Antena 1, cu cel de-al doilea sezon. Filmările pentru primul sezon au ajuns la final

Veste bună pentru fanii serialului “Fructul oprit”! Telespectatorii Antenei 1 urmăresc în această perioadă ultimele trei episoade, însă povestea producției nu se va încheia aici. Filmările pentru primul sezon au ajuns la final, dar se vor relua, în această vară, pentru continuarea serialului produs de Ruxandra Ion.

O distribuție formată din mari actori ai României, o echipă de producție profesionistă, echipament de film folosit pentru un serial de televiziune, locații superbe din țară, dar și din Istanbul, toate aceste elemente au contribuit la realizarea primei drame psihologice autohtone. Au trecut șase luni de la difuzarea primului episod “Fructul oprit”, filmările pentru primul sezon au ajuns la final, însă povestea producției merge mai departe! “Sezonul 2 va fi 100% original! Păstrăm cea mai mare parte din personajele actuale și le plasăm povestea la aproape șase ani de la finalul sezonului 1.”, declară producătorul serialului, Ruxandra Ion.

În această lună, telespectatorii Antenei 1 pot urmări ultimele trei episoade ale primului sezon, încărcate cu secvențe emoționante, iubire și dramă. “Tot ce vă pot spune este că va fi un final neașteptat, care va lăsa fanii serialului <<Fructul Oprit>> cu sufletul la gură. Vor vedea două mirese, nu una... Așa că nu pierdeți niciun episod, în fiecare miercuri, la ora 20:00.”, anunță producătorul proiectului.

Noul sezon al serialului va aduce publicului numeroase surprize, iar filmările pentru continuarea producției se vor demara în această vară. “O poveste pe care nici un cârcotaș nu o va mai putea considera <<o copie>>. Câțiva actori dispar, câțiva actori noi și... veți vedea peste câteva luni.”, completează Ruxandra Ion.

