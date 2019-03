Adevăruri dureroase au ieșit la lumină: „Am fost singură când a trebuit să decid să îmi omor copilul!”

Fructul oprit. Sezon 2. Episod 26. Ana apare la casa Magdei și a lui Marius pentru a vorbi cu Ioan. În loc să găsească alinare, cuvintele lui Ioan sunt ca un cuțit înfipt în inima ei: „Nu pot să mă uit în ochii lui Victor, îl urăsc!”

Tăcerea nu rezolvă nimic. Ana se duce la Ioan, sperând să-și salveze căsnicia, însă prezența lui Bihter o neliniștește: „Tu te mai gândești vreodată la mine?”, îl întreabă pe Ioan.

„Ana, nu ai înțeles nimic. Mă gândesc în fiecare secundă la tine. Nu te judec, nu am dreptul ăsta, doar că nu înțeleg de ce ai făcut ce ai făcut fără să vorbești cu mine, fără să-mi explici. Ai luat decizia de una singură. Asta nu e o decizie care se ia de una singură, trebuia luată în doi. Se pare că tu nu ai avut nevoie de mine în momentele alea. Nu pot să fiu lângă tine acum. Îmi e teamă să nu ne distrugem unul pe celălalt. Dacă mă întorc, îmi e frică să nu mă transform într-un om rău. Nu pot să mă uit în ochii lui Victor, îl urăsc! Ana, trebuie să ai răbdare, trebuie să trăim separați până mă vindec. Trebuie să înveți să trăiești cu asta.”

Rănită de cuvintele lui Ioan, Ana îi reproșează că a abandonat-o în momentul în care a trebuit să aleagă între viața copilului lor și viața lui Victor.

„Cum ai putut să mă abandonezi la greu? Și eu am nevoie să mă vindec, dar ca să pot să fac asta, am nevoie de tine. Așa a fost să fie, să nu putem să facem alegerea asta împreună. Nu poți să mă condamni că am fost singură în momentul în care a trebuit să iau decizia să îmi omor copilul!”

