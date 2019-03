Episod 26. Sarcina Izei, motiv de despărțire pentru Sonia. Relația Anei și a lui Ioan se destramă. Ultima ceartă dinte Alex și Adrian se încheie cu focuri de armă

Fructul oprit. Sezon 2. Episod 26. Episodul din această săptămână a adus suferință pentru personajele din „Fructul oprit”. Iza este însărcinată și caută ajutorul lui Alex, punându-i acestuia în pericol relația cu Sonia. Tăcerea și distanța pare să distrugă căsnicia Anei și alui Ioan. La final, focuri de armă răsună, din nou, în casa Caragea.

Relația Soniei și a lui Alex este în pericol, după ce Sonia găsește mesajul trimis de Iza: „Trebuie să mă ajuți, sunt gravidă și nu știu cu cine să vorbesc și unde să mă duc.”

În acea clipă, își dă seama că toate promisiunile făcute de Iza, atunci când i-a garantat că nu s-a întâmplat nimic în acea noapte între ea și Alex, au fost o minciună. „Nu pot să cred. Nu cred...”

Mesajul trimis de Iza i-a dat lumea peste cap Soniei. Trădarea bărbatului pe care îl iubește este greu de trecut cu vederea, dar existența unei sarcini face împăcarea imposibilă.

„Nenorocitule, te-am iubit ca o nebună! Aș fi fost în stare să-mi dau viața pentru tine și tu n-ai mai fost în stare să mai stai o noapte?! Ești un curvar și un nenorocit, ca toți bărbații! Nu mai suport, nu mai vreau să trăiesc așa.”

Ceea ce pentru cele mai multe cupluri este o veste minunată, pentru Iza și Mihai este un motiv de ceartă, dezamăgire și suferință.

„Ok, am înțeles...îmi pare rău. Nu e momentul pentru asta și nici nu vreau să treci prin chestia asta”, îi răspunde Mihai.

Înfuriată de reacția lui, Iza declanșează o avalanșă de reproșuri: „Chestia asta?! Adică eu îți spun că sunt însărcinată cu copilul tău și pentru tine el e o chestie? Care e diferența dintre copilul Silviei și copilul meu?”

Tăcerea nu rezolvă nimic. Ana se duce la Ioan, sperând să-și salveze căsnicia, însă prezența lui Bihter o neliniștește: „Tu te mai gândești vreodată la mine?”, îl întreabă pe Ioan.

Rănită de cuvintele lui Ioan, Ana îi reproșează că a abandonat-o în momentul în care a trebuit să aleagă între viața copilului lor și viața lui Victor.

„Cum ai putut să mă abandonezi la greu? Și eu am nevoie să mă vindec, dar ca să pot să fac asta, am nevoie de tine. Așa a fost să fie, să nu putem să facem alegerea asta împreună. Nu poți să mă condamni că am fost singură în momentul în care a trebuit să iau decizia să îmi omor copilul!”

O discuție dintre Alex și Adrian degenerează, iar aceștia ajung să-și împartă vorbe grele, dar și pumni. „Ai mințit atâția ani, ai băgat-o la nebuni!”, l-a acuzat Alex pe rivalul său.

„Pe toate le înnebunești de cap, le nenorocești! Dacă aș fi femeie, nici nu m-aș uita la tine!”, i-a spus Adrian.

Scandalul ia amploare, iar la scurt timp se aud focuri de armă, dar și țipetele îngrozite ale celor din casa Caragea.

Cine a fost împușcat?

