Fructul Oprit ONLINE. Întâlnirea cu Tudor Caragea a răscolit sentimente îngropate adânc

Fructul Oprit. Sezon 2. Episodul 6. Adevărul despre tatăl biologic al micuţului Victor a tulburat atmosfera deja tensionată din casa Caragea. Apariţia lui Tudor Caragea a reuşit să aducă puţină alinare în sufletele personajelor.

În timpul unei plimbări, Ana este vizitată de spiritul tatălui ei. Ei vorbesc despre Victor, despre cum trebuie să arate viitorul celui mai mic Caragea: "Ştiu că o să ai grijă de Victor, sunteţi sânge din sângele meu. Sunt aşa de mândru de Ana mea. Să nu uiţi că şi tu trebuie să fii fericită. Iubeşte, Ana! Ai pe cine!", a încurajat-o Tudor Caragea.

Alex este şi el confruntat de spiritul lui Tudor Caragea: "Sonia m-a iubit şi pe mine. Nu te-a oprit să mi-o răpeşti. Am pierdut-o pe sonia, e adevărat, dar am câştigat altceva în schimb: un copil. Eu n-am ştiut să mă lupt pentru dragostea mea şi am pierdut..."

Sonia are ocazia să îi pună fostului ei soţ o întrebare importantă. Furtuna din sufletul Soniei i se citeşte în privire. Ea îl priveşte pe bărbatul pe care l-a iubit şi care i-a dăruit un fiu, întrebându-l: "Eşti fericit că Victor e copilul tău?"

Vizita făcută lui Traian o aruncă pe Silvia în braţele disperării. Nemulţumită de condiţiile în care cel mic îşi petrece timpul în casa tatălui, Silvia vrea să îl ia acasă: "Nu! Nu vin nicăieri cu tine, vreau să stau cu tata! Tu eşti o beţivă." ​

Problemele lui Petru cu poliţia sunt din ce în ce mai grave. Casa Caragea a fost percheziţionată, iar în camera tânărului a fost găsită o cantitate mare de droguri.

Relaţia Soniei este în pericol. Certurile şi tensiunea dintre ea şi Adrian au ajuns într-un punct periculos. Înnebunit de furie, după ce a găsit-o pe Sonia cu Alex, Adrian îi ia pe Victor şi Mara şi pleacă fără să spună nimănui.

