Ioana Blaj joacă în noul sezon al serialului „Fructul oprit”. Actrița va putea fi urmărită, în curând, la Antena 1

Ioana Blaj s-a alăturat distribuției serialului „Fructul oprit”, putând fi urmărită în noul sezon al producției, în curând, la Antena 1. Aceasta joacă rolul unei femei de afaceri.

Cel de-al doilea sezon al serialului „Fructul oprit”, pe care Antena 1 îl va difuza începând cu această toamnă, aduce în fața publicului actori talentați și îndrăgiți de publicul român, personaje noi în povestea producției. „Am primit cu mare entuziasm propunerea de a juca în <<Fructul oprit>>. Îmi doream să încep munca, să revin la ce îmi place să fac, actoria. Mă bucur nespus de mult că fac parte din acest proiect!”, declară Ioana Blaj. Mamă a doi copii, aceasta s-a concentrat în ultima perioadă pe creșterea micuților săi, iar de câteva zile a revenit pe platourile de filmare.

Absolventă U.N.A.T.C, Ioana a jucat pe scena teatrului, dar și în filme de lung metraj („Live”, „Cuscrii”, „America, venim!” etc.), și în curând va putea fi văzută, la Antena 1, în „Fructul oprit”, unde interpretează rolul Izei, o femeie independentă, axată pe partea profesională, care pune cariera mai presus de sentimente. „Iza este o femeie puternică, foarte bună pe ceea ce face, disciplinată, reușește tot ce își propune și este foarte ambițioasă. I-am împrumutat Izei din trăsăturile mele… sunt o persoană foarte organizată, îmi place să dețin controlul, lupt să reușesc tot ce îmi propun. Sunt recunoscătoare că fac parte din acest proiect. Orice întâlnire cu colegii mei este o bucurie. Mă simt onorată și norocoasă că lucrez cu nume mari, cu foarte multă experiență, de la care am multe lucruri de învățat. Cu o parte din ei am mai lucrat și mă bucur că avem prilejul să ne reîntâlnim pe platourile de filmare de la <<Fructul oprit>>. Este primul proiect de genul ăsta la care lucrez și sunt foarte emoționată, dar sunt focusată să-mi folosesc emoțiile într-un mod constructiv și să reușesc să creez un personaj care să ajungă și dincolo de micile ecrane.”, spune actrița, pe care telespectatorii o pot urmări din această toamnă la Antena 1.

