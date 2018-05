Katia din “Fructul oprit”: Cosmina Dobrotă, mărturisiri emoționante despre Carmen Tănase: “E genul de partener care te poartă în brațe”

A obținut simpatia publicului cu rolul său din “Fructul oprit”, dar a câștigat și un foarte bun partener de scenă. Cosmina Dobrotă, îndrăgita actriță care o interpretează pe Katia în serialul difuzat de Antena 1, miercurea, de la ora 20.00, mărturisește că munca alături de Carmen Tănase este o adevărată bucurie.

Una dintre caracteristicile pe care le are personajul Cosminei din “Fructul oprit” este loialitatea, loialitatea față de stăpâna sa. Katia face orice ca să-i facă pe plac Roxanei Baicu Popovici, interpretată de Carmen Tănase. Cele două formează un cuplu de senzație în serialul care poate fi urmărit miercurea, de la ora 20.00, la Antena 1.

Replicile savuroase și pline de umor au cucerit numeroși telespectatori, iar despre munca alături de Carmen Tănase, Cosmina are numai vorbe de laudă. “E bucurie să joci cu doamna Carmen Tănase! Așa se numește, bucurie! E genul de partener care te poartă în brațe, nu ai cum să greșești alături de ea. Are Katia replică, nu are, doamna Carmen Tănase face astfel încât să aibă!”, a mărturisit acesta, în cadrul unui interviu difuzat la emisiunea “Povești COOL”, de la postul de televiziune Happy Channel.

Cosmina a mărturisit că sunt mari diferențe între ea și personajul ei, recunoscând că a avut multe de învățat de pe seama acestei experiențe profesionale.

“Este compoziție! Cosmina nu are nicio legătură cu Katia! Dacă vorbește cineva la telefon, lângă mine, nu pot să ascult ce vorbește persoana respectivă. Nu am năravul ăsta, să stau să ascult ce vorbesc alții! Dacă mă privește discuția, bine, răspund frumos, politicos, cum m-a educat pe mine mămica. Dacă nu am treabă, nu am treabă! Nici o legătură cu Katia! Construind acest personaj, am descoperit că uneori este bine să fii obraznic, să vezi cum te învață personajele cum să fii om, adică nu invers.”, a mai spus actrița.

Fanii producției “Fructul oprit” pot urmări în această perioadă, miercurea, de la ora 20.00, ultimele cinci episoade!

“Uitați-vă la serial, pentru că parte din sufletul nostru, al actorilor, este acolo! Telespectatorii sunt totul! Fără voi, munca noastra nu are sens. Fiți acolo, alături de noi, pentru că din ce în ce tensiunea crește. Iubim cu adevărat sau ne prefacem că iubim? Câștigă dragostea adevărată sau câștigă patima?”, le transmite Cosmina Dobrotă fanilor serialului de la Antena 1.

