Liviu Vârciu face mărturisiri neașteptate despre cea mai puternică dragoste

Dragostea pentru muzică a descoperit-o încă din copilărie, însă ani mai târziu a întâlnit o pasiune mult mai mare, actoria. Invitat la emisiunea “Povești COOL”, care se va difuza în această sâmbătă, de la ora 15.30, la Happy Channel, Liviu Vârciu a vorbit despre traseul său în lumea artistică, inclusiv despre dragostea lui puternică.

Primii pași spre domeniul artistic i-a făcut încă de la o vârstă fragedă. Succesul nu s-a lăsat așteptat, ajungând ulterior să facă furori în cadrul trupei L.A. “Prima dragoste a fost și va rămâne muzica. La șapte ani, am luat locul I pe țară la acordeon. Am cântat la corn, cinci ani, și nu mi-a plăcut deloc. După aceea, am zis să fac trupa L.A. și de acolo a început nebunia.”, i-a povestit Liviu Vârciu lui Vlad Gherman, prin intermediul unui interviu realizat la “Povești COOL”, ediția din această sâmbătă (26 mai), de la ora 15.30, la postul de televiziune Happy Channel.

Acum, Liviu retrăiește fiorii unei alte mari pasiuni. “A doua dragoste, și mai puternică, că prima dragoste, știi cum e, ți se pare că o iubești, dar nu o iubești. A doua este cea mai puternică, dar de fapt nici a doua, ci ultima. Nu știu exact care va fi de acum încolo. Posibil să fiu regizor , oricum tot în lumea filmului.”, a mărturisit el.

Naturalețea i-a fost de mare ajutor lui Liviu, fiind inclus în diverse proiecte actoricești, iar acum a ajuns să ia parte la realizarea primei drame psihologice din peisajul serialelor autohtone, “Fructul oprit”, unde este Costică (un patron de pizzerie din Snagov). “Știu ce înseamnă emoția de pe scena teatrului, știu ce înseamnă emoția de la film, știu ce înseamnă să fii om. Și atunci, mi s-a zis așa: <<Ce înseamnă să fii un actor bun? Să fii un actor bun înseamnă să fi trecut prin toate stările pe care trebuie să le joci, că dacă nu ai trecut în disperare, nu ai cum să știi să o joci>>.”, a povestit Liviu.

În cadrul interviului pe care i l-a luat, Vlad i-a mărturisit lui Liviu că este o mare bucurie să fie coleg cu el pe platourile de filmare. “Liviu, mă bucur să te cunosc, este o mare plăcere pentru mine să joc cu tine! Râd încontinuu! “

Telespectatorii pot urmări interviul integral cu Liviu Vârciu, sâmbătă, de la ora 15.30, la “Povești COOL”, de la Happy Channel!

➡️ Vezi ONLINE serialul fenomen Fructul Oprit pe AntenaPlay. Toate episoadele integrale exclusiv aici >>> https://goo.gl/yvhWW7