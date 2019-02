Margareta se destăinuie în fața lui Mircea: ”Am vrut să mor. Mi-am pus pistolul la tâmplă!” Ce a urmat

Margareta și Mircea discută, în cel de-al 24-lea episod al serialului ”Fructul oprit” despre problemele din familie.

Astfel, Margareta îi dezvăluie lui Mircea că a vrut să se sinucidă.

”Am greșit foarte mult. Am vrut să mor, mi-am pus pistolul la tâmplă. Nu mă crezi? Am vrut să mă omor. Îți spun asta și tu nu mă crezi? Atunci am avut impresia că știu, dar acum nu am niciun răspuns să-ți dau.”, a spus ea.

”Bine că nu ți-a reușit prostia asta.”, i-a zis Mircea.

”Toata tristețea asta e din cauza lui Tudor. Și boala lui Victor e tot din cauza lui. N-am vrut să mor din cauza fratelui meu.”, a mai mărturisit ea.

