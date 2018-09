Personaje noi în serialul „Fructul oprit”! Gabi Ciocan și Emanuel Baroc, prietenii lui Petru Caragea

Se știu de ani buni , însă “Fructul oprit” le-a oferit prilejul să se reîntâlnească după vreme lungă și să joace împreună în același serial. În noul sezon al producției, care poate fi urmărit miercurea de la ora 20.00 la Antena 1, Gabi Ciocan și Emanuel Baroc sunt Suedezu și Fane, cei mai buni prieteni ai lui Petru Caragea, personaj interpretat de Bogdan Iancu.

“Sunt extrem de fericit că fac parte din echipa <<Fructul oprit>>, eram nerăbdător să mă întorc pe platourile de filmare și să încep munca”, mărturisește Gabi Ciocan, care a trecut printr-o schimbare de look pentru “Fructul oprit”, vopsindu-se blond. Gabi este Suedezu în noul sezon al serialului, difuzat la Antena 1, prieten bun al lui Petru Caragea (interpretat de Bogdan Iancu). Cei doi tineri actori s-au cunoscut în urmă cu șapte ani pe platourile de filmare ale unei alte producții tv (“Pariu cu viața”).

Pasiunea pentru actorie l-a determinat pe Gabi să urmeze studii în acest domeniu, iar dragostea pentru muzică l-a ajutat să facă parte dintr-o trupă de succes. Gabi mărturisește că există diferențe mari între el și personajul său. “La 18 ani mai făceam eu câte o prostie, dar nici chiar așa”, glumește el.

Emanuel Baroc, tânărul care îl joacă pe Fane, recunoaște că a trăit o surpriză mare când a aflat numele actorului care îl interpretează pe prietenul său din serial. El și Bogdan Iancu, cel care îi dă viață lui Petru Caragea, au fost colegi de grădiniță. “M-am bucurat foarte mult după ce mi s-a dat vestea că am luat castingul, iar bucuria a fost și mai mare când am aflat că o să joc alături de Bogdan, pe care îl știu de la grădiniță”, povestește Emanuel, care poate fi urmărit de telespectatorii Antenei 1, miercurea, de la 20.00, în cel de-al doilea sezon al serialului “Fructul oprit”. Lumea artistică l-a atras dintotdeauna pe acesta. “De mic am știut că vreau să fac actorie”, spune el, care la 13 ani s-a înscris la cursurile PygmalionFilm, iar mai târziu și-a dezvoltat cunoștințele la TV & Film Academy by Ruxandra Ion. A jucat în producții de scurt-metraj și lung-metraj (“Breaking the Cycle”, “Capace” etc.), iar acum face parte din distribuția primei drame psihologice din peisajul serialelor autothone.

Noul sezon “Fructul oprit” poate fi urmărit de telespectatori, în fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1.

