Șapte reguli de la care Petru Păun, actorul din “Fructul oprit”, nu se abate

A captat atenția încă de la prima apariție în “Fructul oprit”, iar pe parcursul difuzării serialului la Antena 1, a reușit să câștige numeroși fani. Admirat pentru fizicul său, Petru Păun – carismaticul actor care îl interpretează pe Alex Iova în serialul Antenei 1, difuzat miercurea de la ora 20.00, are grijă să nu se abată de la câteva reguli importante care îl ajută să se mențină în formă.