Serialul de la Antena 1 ajunge, miercuri, la finalul primului sezon! Mihai Călin, dezvăluiri din “Fructul oprit”

Experiența profesională acumulată de-a lungul timpului, dar și interacțiunea cu oamenii, l-au ajutat pe Mihai Călin să dea viață rolului de psiholog din “Fructul oprit”. Îndrăgitul actor a dezvăluit de ce a ținut cont atunci când și-a construit personajul – Mircea Adam din serialul difuzat, miercurea, la Antena 1.

“Noi ce facem? Ne asumăm niște situații. Te pui pe tine într-o situație ipotetică, dar în același timp sunt scenarii, povești din filme în care intri, iar experiența de viață nu te ajută, pentru că nu ai trecut prin lucrurile alea. Atunci trebuie să te inspiri de undeva. Din discuții cu scenaristul, în cazul ăsta. <<Cum ți-a venit ideea?>> Și până la urmă tot la psihologie ajungi, pentru că noi dăm viață unor personaje și trebuie să ne asumăm o realitate care nu este a noastră. Lecturile, discuțiile cu alți oameni te ajută, te îmbogățesc”, a povestit Mihai Călin, care în ultimele șase luni a putut fi urmărit de telespectatori în rolul psihologului Mircea Adam din “Fructul oprit”- serialul care ajunge, miercuri (20 iunie), de la ora 20.00, la finalul primului sezon.

În producția de la Antena 1, acesta a avut prilejul să relaționeze mai mult cu Carmen Tănase, care o interpretează pe Roxana, femeia de care este îndrăgostit personajul lui. “Mi-a plăcut ideea că o să joc cu Carmen, pentru că o știu de multă vreme. Împreună am mai făcut parte și din alte proiecte, dar nu am mai jucat niciodată direct până la acest serial. Ne-am înțeles foarte bine, am comunicat foarte bine și au fost momente foarte frumoase, în care am și improvizat.”,a mărturisit Mihai Călin în cadrul emisiunii “Povești COOL”, difuzate la Happy Channel.

“A fost amuzant, nu am simțit această experiență ca pe o muncă.”, a spus el despre timpul petrecut pe platourile de filmare de la “Fructul oprit”.

Serialul, care ajunge miercuri (20 iunie), de la ora 20.00, la finalul primului sezon, a stârnit curiozități și în cercul de cunoștințe al actorului. “Acum câteva zile, m-a sunat o amică, cu care nu am mai vorbit de mult vreme. Și m-a întrebat: << Sonia rămâne cu Alex?. Hai, mă, că nu zic nimic, promit! Zi-mi!>>”, a povestit Mihai, amuzat de situație, care și-a îndrumat însă amica să urmărească serialul până la capăt.

