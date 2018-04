Fructul oprit, episodul 15 online: A privit moartea în ochi, iar acum a înțeles cât de mult o iubește! Alex și Sonia, sărut pasional:”M-am gândit că n-o să te mai văd niciodată!”

A fost la un pas de moarte, iar acest lucru l-a făcut pe Alex, personaj interpretat de Petru Păun, să realizeze cât de importantă este Sonia Baicu Popovici pentru el.

Sonia Baicu Popovici (Michaela Prosan) și Alex (interpretat de Petru Păun) s-au întâlnit într-o parcare, iar acolo, bărbatul a povestit calvarul prin care a trecut.

”N-am fost niciodată atât de aproape de moarte. M-am târât ca să ies afară și în tot timpul ăsta m-am gândit că n-o să te mai văd niciodată. După ce am privit moartea în ochi, am înțeles cât de importantă e viața, cât de importantă ești tu.”, i-a spus el Soniei, după care a sărutat-o pasional.

Cei doi nu s-au oprit aici, întrucât s-au urcat în mașină și au continuat să se îmbrățișeze și să se sărute, dar totul a fost întrerupt de un telefon de la Tudor.

Iubire, suspans și emoție, de toate acestea au parte telespectatorii Antenei 1, în fiecare miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1!

