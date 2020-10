Explore More cu Racing Academy și Cătălin Cazacu: Cum reușesc să țină pasul cu toate provocările?

Nici nu știm ce nu am încercat! (Râd) Cred că votăm în unamitate surf-ul, totuși. Suntem amatori de senzații tari, știți prea bine.

Cum vă asigurați că aveți un somn odihnitor?

Când ești extrem de obosit, poți avea un somn odihnitor în orice condiții. Noi am fost provocați de Huawei să dormim o noapte pe circuit, în saci de dormit. Și nu am zis nu. Din contră, ne-am bucurat din plin de experiența asta. Trebuie să vă spunem că atunci când a venit dimineața, am fost surprinși să remarcăm că HUAWEI WATCH GT 2 Pro a înregistrat câteva ore bune de somn calitativ. Ca un sfat pentru cei care își doresc un somn mai bun, suntem siguri că exercițiile fizice și o alimentație sănătoasă ajută foarte mult.

Cum vă monitorizați activitatea fizică?

HUAWEI WATCH GT 2 Pro este cu noi încă de când a fost lansat în România. Înaintea lui, au fost frații anteriori din seria WATCH GT. Trebuie să recunoaștem, el este cel mai inteligent. Calitatea somnului, nivelul de stres, nivelul de saturație a oxigenului din sânge, respirația, ritmul cardiac – sunt monitorizate cu precizie. Iar pentru noi este esențial să fim mereu conectați cu aceste date.