Adrian, în lacrimi, la picioarele ispitei Maria! Declarații incendiare! „Nu m-am gândit deloc cum ar fi să fac amor cu alta în afară de tine!

Adrian, fostul iubit al Denisei, a recunoscut că este îndrăgostit nebunește de ispita Maria. Bărbatul a izbucnit în plâns lângă ea și a mărturisit că nu înțelege ce se întâmplă cu el.

„Înțelege-mă, sunt terminat! Femeie, nu pot să spun acum ce simt! Nu mai pot… Păi mă termini, măi, femeie. Mă doare-n… că mă filmează. Eu nu pot să înțeleg ce e cu mine. Nu pot să cred că nu pot să cuceresc o femeie. În viața mea nu am simțit așa ceva. Câte am avut, îmi erau la picioare… Când voiam eu. Nu mă înțeleg, Maria! Din punctul meu de vedere, ești o ciudată. Nu pot să te citesc, nu pot să te înțeleg. Maria, mă terorizezi. Tot timpul, din primele trei zile, eu am cucerit, când am încercat. De aia mi-am făcut tatuajul acesta și nu o să-l regret în viața mea”, i-a spus Adrian ispitei Maria.

„Nu te-aș înșela în viața mea. Nu văd pe altcineva mai bun decât tine aici. Nu mi-am pus niciodată în gând cum ar fi să fac amor cu alta. Nu mă înțeleg pe mine, eu care mă gândeam și cu iubita mea lângă mine…”, i-a mai spus el.

Adrian a întrebat-o pe Maria dacă ar vrea să doarmă împreună, dar a întâmpinat un refuz categorit.

„Maria, dormim împreună? Te rog eu! Hai, mă! Știi până unde mă doare, Maria? Până în vârful călcâielor!”, a spus el, izbucnind în plâns, sperând că va obține înduplecarea Mariei.

