Geanina de la Insula iubirii rupe tăcerea! „Puteam să ajung la închisoare...”

Adunați în fața lui Radu Vâlcan, concurenții de la Insula iubirii sunt puși în fața unei situații tensionate! Costas a recunoscut oficial relația cu Nicoleta, dar ies la iveală adevăruri cumplite despre fosta relație!

Costas vede imaginile în care Geanina spune lucruri din trecutul relației lor și reacția lui arată că nu este genul de bărbat tocmai fidel, atent cu o femeie și tandru.

„Îi place să se joace cu mintea ta”, a mai declarat Geanina despre fostul său iubit, care a înșelat-o în repetate rânduri.

Iar detaliile dezvăluite de aceasta la Insula iubirii îl contrazic pe Costas, care a încercat să pozeze într-un bărbat galant și fidel. Deși dezvăluirile sunt șocante, concurentul susține că nu a înșelat-o și că nu s-a purtat niciodată urât cu ea.

Geanina a mărturisit inclusiv faptul că a riscat să ajungă la închisoare din cauza lui Costas!

„Împreună cu Geanina am înșelat o casă de pariuri și am încercat să scoatem bani ilegal. Am făcut o prostie, asta este”, a mărturisit concurentul de la Insula iubirii despre trecutul său.

După ce a trecut prin toate etapele negării, el a recunoscut că s-a prefăcut în tot acest timp și că nu este bărbatul ideal, așa cum voia să se creadă despre el.

CONECTEAZA-TE CU INSULA IUBIRII

Subscribe pe 👉 Youtube

Like pe 👉 Facebook

Follow pe 👉 Instagram

​Afla noutati pe site 👉 Insula iubirii

🌴 💖 Vezi Insula Iubirii Sezonul 5 NECENZURAT pe AntenaPlay, aici ⏩ https://s.a1.ro/AOZq6st. Poţi urmări emisiunea LIVE sau episoade integrale, după difuzarea la TV. Intră acum!

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube