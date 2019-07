Teodora de la ”Insula Iubirii”, înșelată de Eusebiu: ”L-am folosit cu o prostituată. Nu era prima oară!”

O nouă ediție a emisiunii ”Insula Iubirii” a scos la iveală detalii incredibile despre relația dintre Eusebiu și Teodora. Mai exact, pentru că acesta n-ar fi fost împlinit în plan intim, acesta ar fi apelat la prostituate.

În cadrul emisiunii ”Insula Iubirii”, Eusebiu a mărturisit că a apelat la o prostituată pentru a-și satisface nevoile:

”A găsit un colț de la prezervativ în pat. I-am spus că... și am folosit un prezervativ. Îl folosisem cu o prostituată. Se întâmpla la începutul relației. Cu ea nu ma puteam să mă exprim cu am aș fi vrut și așa am apelat la cineva. Nu era prima oară.”, mai spus el.

CONECTEAZA-TE CU INSULA IUBIRII

Subscribe pe 👉 Youtube

Like pe 👉 Facebook

Follow pe 👉 Instagram

​Afla noutati pe site 👉 Insula iubirii

🌴 💖 Vezi Insula Iubirii Sezonul 5 NECENZURAT pe AntenaPlay, aici ⏩ https://s.a1.ro/AOZq6st. Poţi urmări emisiunea LIVE sau episoade integrale, după difuzarea la TV. Intră acum!

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube