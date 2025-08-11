Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Marian a aflat că Bianca ar fi vorbit cu o fostă ispită: Plecăm separați!

Episodul 10, din 11 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. În cadrul ceremoniei de bonfire, Marian a aflat că în perioada în care au fost despărțiți, Bianca ar fi vorbit cu o fostă ispită. Deși Bianca și Maria vorbeau în șoaptă, băieții au dedus că este vorba despre Alin „Bianca este persoana care s-a ocupat de apartamentul lui să îl vândă”, a explicat Marian.

Luni, 11.08.2025, 22:40