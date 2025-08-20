Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Andrei Lemnaru, furios pe ispita Teo după imaginile văzute la Bonfire: „Îl joc în picioare”

Episodul 15 din 20 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Andrei Lemnaru, Marius Avram și Marian Grozavu le-au povestit ispitelor feminine ce imagini au fost difuzate la Bonfire. Cel mai afectat s-a dovedit a fi Andrei, care a rememorat momentele surprinse cu logodnica sa, Ella Vișan, și ispita Teo Costache. Noaptea petrecută împreună de cei doi a stârnit un val de furie din partea concurentului. Vizibil marcat de cele văzute, Andrei și-a pierdut cumpătul și a aruncat amenințări la adresa lui Teo, declarând că „îl joacă în picioare”. Totodată, a mărturisit că în aceste condiții nunta planificată nu mai poate avea loc.

Miercuri, 20.08.2025, 20:43