Bogdan Zloteanu, a treia oară la iUmor: "Iubita mea făcea videochat și avea bonusuri de adâncime, de grosime. Am întrebt-o: fată, lucrezi în industria minieră?"

"Eu sunt dovada clară ca în viaţă sunt şi suişuri şi coborâşuri. Uneori, sunt două suişuri şi două coborâşuri". Da, aţi ghicit! Bogdan Zloteanu s-a întors, după trei încercări la iUmor. Și a și explicat de ce a ratat finala. S-a îndrăgostit băiatul!

"Am avut vara asta o dezamăgire, am zis că nu mă mai interesează de Bendeac, de filmări, gata. Aveam câte o finală în fiecare seară cu ea. Iubita mea făcea videochat și avea bonusuri de adâncime, de grosime. Am întrebt-o: fată, lucrezi în industria minieră?", a povestit Bogdan Zloteanu.

Și asta nu e tooot!

