„Suntem împreună, facem videochat!” Cheloo, o izolare scoasă din cel mai urât coșmar: „Îngrozitor!”

„A fost foarte greu. Am fost izolat într-o curte de șase mii de metri pătrați, cu pomi care înfloreau, cu iarbă proaspăt tunsă.

Am făcut plajă, am jucat tenis de picior, am învățat să joc tenis de câmp...Pentru mine, această perioadă este îngrozitoare”, a mărturisit Cheloo.