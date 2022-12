Finala iUmor, sezonul 13, 4 decembrie. Laila Abdel Hafiz și-a „înțepat” din nou tatăl arab. Cum i-a luat apărarea Deliei

Laila Abdel Hafiz, concurenta care și-a ironizat tatăl arab pe scena iUmor, a revenit în Finală cu un număr poate nu la fel de usturător, dezvăluind că va fi mai „cuminte”. În urma prestației sale anterioare, Laila s-a calificat direct în finală, semn că „protestul” ei a fost apreciat de către public.

În seara de gala de duminică, 4 decembrie 2022, concurenta a dezvăluit că a venit să ofere mai mult din povestea care a propulsat-o direct în finală, punând însă accentul mai mult pe propria persoană de acestă dată. Așa cum era de așteptat, nu au lipsit nici „înțepăturile.”

Laila Abdel Hafiz, moment de stand-up comedy în finala iUmor, sezonul 13

„În seara aceasta sunt un pic supărățică pentru că zilele trecute am aflat ceva ce mi-a schimbat viața total. Eram pe Instagram, dădeam scroll, și am dat de un filmuleț: Relația pe care o ai cu tatăl tău este în strânsă legătură cu relația pe care o ai cu banii . (..) Nu știu dacă v-ați prins, eu am o relație destul de defectuoasă cu tata”, a început actrița momentul de stand-up comedy.

Se pare că Laila s-a confruntat și cu câteva păreri negative în urma momentului său din preselecții, însă concurenta a profitat de situație pentru a integra totul în numărul din marea finală: „După iUmor nu am primit bani, dar am obținut altceva. Hateri. Au zis că, vezi Doamne, foarte urât ce am zis despre arabi și musulmani. Am zis doar despre tata. Și nu consider că trebuie să fii arab sau musulman ca să fii prost.”

Laila Abdel Hafiz a explicat că „proștii” sunt cei care comentează mereu deciziile altora, aducând în discuție și un subiect delicat din viața Deliei: oamenii care au criticat-o pe artistă pentru decizia de a nu face copii: „Eu aș adăuga asta în DEX. Prost: specie de animal care moare de grija altuia”. Delia a aplaudat, fiind în acord total.

Jurizare Laila Abdel Hafiz, la iUmor sezonul 13

Jurații au apreciat prezența scenică a actriței, punctând că Laila se află în elementul său atunci când este în fața publicului. Ce au spus însă aceștia despre glume?

„Habibi, mi-a plăcut mai mult ce ai făcut în audiții. Acolo s-a văzut nervul. Astăzi a fost un pic liniar”, a explicat Costel, care i-a ferit însă șansa să deschidă un spectacol la clubul său de comedie.

„Am știut că o să faci toate greșelile pe care le-ai făcut. Ai avut o singură glumă bună”, a zis și Cheloo.

Delia i-a luat rapid apărarea concurentei: „Mie mi-a plăcut ce ai făcut. Și eu vreau să nu îi dau satisfacție lui taică-tu.”

„Ai o prezență scenică fantastică de care trebuie să profiți”, a fost și părerea lui Mihai Petre, care a subliniat însă că numărul nu a fost de finală. Astfel, momentul prezentat de Laila Abdel Hafiz în finala de duminică, 4 decembrie 2022, a fost apreciat cu 2 like-uri, din partea Deliei și a lui Costel, și două Dislike-uri, venite din partea lui Cheloo și Mihai Petre.

Cum se votează în finala iUmor

Finala iUmor este înregistrată, însă, votul telespectatorilor se va face live în această seară, după ce Șerban Copoț și Dan Badea vor anunța startul votului. Publicul telespectator va putea alege, diseară, marele câștigător al sezonului 13, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313, după ce Șerban Copoț și Dan Badea da: „Start vot!“.

La scurt timp după ce prezentatorii vor spune că s-a încheiat procesul de votare, ei vor dezvălui cine este câștigătorul sezonului 13 iUmor, care, totodată, va pleca acasă cu cecul de 20.000 de Euro.

