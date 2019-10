Dima Panait, cele mai negre glume despre sărăcie: ”Adolescenții își amintesc ziua în care s-au sărutat, eu țin minte ziua în care am mâncat!”

Viața nu a fost prea blândă cu Dima Panait, întrucât copilăria și adolescența lui au fost marcate de lipsuri. Anii au trecut, însă, iar acum acesta a venit la iUmor cu cele mai inedite glume despre...sărăcie.

În cadrul emisiunii iUmor, Dima Panait a venit hotărât să-i cucerească pe jurații emisiunii.

”Un adolescent normal are amintiri plăcute cu ziua în care s-a sărutat prima dată. Eu am amintiri plăcute cu prima dată când am mâncat”, a spus Dima, spre amuzamentul juraților.

”Dacă tu ai reușit să mă faci să râd în aceste momente, atunci meriți tot respectul meu.”, i-a spus Bendeac.

