(P) Investește inteligent în tratamente faciale profesionale acasă. Top 3 beauty gadgets de care trebuie să afli

Am profitat de timpul petrecut în interiorul casei pentru a testa și recomanda, cele mai performante tratamente cosmetice de nivel profesional ce pot fi făcute de fiecare dintre noi (știm, există multe avantaje ale acestei meserii), iar gadgeturile de la FOREO ne-au captat atenția și satisfacția.

Iată tot ce trebuie să știi pentru a investi inteligent în tratamente profesionale de durată:

Raportul calitate-preț este net în favoarea FOREO, deoarece costul mediu al unui dispozitiv este amortizat de 3-4 vizite la salon pentru un tratament facial sau de o singură sesiune de fillere în cabinetul dermatologului.

În materie de timp câștigat, ei bine, multe din aceste tratamente se pot face comod pe canapea, în fața serialului preferat și durează între 30 de secunde și 4 minute.

LUNA 3

Ce promite: masaj facial, curățarea tenului și combaterea ridurilor

Ce face: Alături de spuma mea favorită de curățare, am testat o varietate de rutine de curățare și masaj ce vizează problemele specifice ale tenului – în cazul meu excesul de sebum, impuritățile și aspectul tern. Am înregistrat LUNA 3 în aplicația FOREO și am introdus datele mele. Pe tenul deja demachiat, am trecut cu peria mea de curățare facială pe ten, gât și decolteu, urmând indicațiile din aplicația FOREO câte 60 de secunde dimineața și seara. După prima săptămână, am observat cum pielea mea se „curăță” și toate produsele de îngrijire – respectiv serul și crema se absoarbe mult mai bine în piele păstrând un aspect mat întreaga zi. După 14 zile, tenul meu arată mult mai radiant și mai proaspăt.

UFO 2

Ce promite: un tratament facial profesional ce îmbină mai multe tehnologii - crioterapie, terapie LED, termo-terapie și masaj facial - pentru revitalizarea tenului și prevenirea ridurilor, liniilor fine.

Ce face: Dacă te numeri printre cele care se roagă, ascunse sub masca de la salon să se termine mai repede totul, te vei îndrăgosti de UFO 2 la prima vedere - adios! măști textile grele prin care poți cu greu să-ți tragi suflarea.

După conectarea dispozitivului în aplicație și fixarea măștii în dispozitiv (nu direct pe față), am început un tratament de 90 de secunde, mai exact am glisat UFO-ul cu masca aleasă (Make My Day) cu mișcări circulare pe ten și decolteu. Senzația este extrem de plăcută și relaxantă (trecerile de la rece la cald sunt graduale și pulsațiile deloc intense), iar la finalul tratamentului a rămas un surplus de mască pe care l-am masat până la absorbția completă în piele. Am aplicat apoi doar SPF și mi-am început ziua. Seara, tenul era încă vizibil revitalizat. Ce-i drept, pielea mea era extrem de curată datorită folosirii LUNA 3, însă sunt convinsă că rezultatele apar și pe tenul care nu a folosit alte dispozitive. Am rămas dependentă de acest mic UFO și de 2 ori pe săptămână folosesc masca și tratamentul, care mă ajută să am parte de un moment de răsfăț, la mine acasă.

Lumea mă întreabă ce mi-am făcut la față de arăt așa bine și am promis că voi detalia într-un articol.

BEAR

Ce promite ursulețul: tonifiere facială și lifting cu ajutorul microcurenților

Ce face: Suntem cu toții familiarizați cu electrostimularea sau face yoga, care dau rezultate vizibile, de lungă durată. Ei bine, BEAR îți oferă un tratament facial intens și te ajută în tonifierea și sculptarea contururilor feței, dar și la reducerea ridurilor și a semnelor de îmbătrânire, fără durere, fără disconfort și fără vizite la salon costisitoare.

După conectarea lui BEAR în aplicație (este extrem de importantă logarea, deoarece acolo se va stoca istoricul de tratament și progresele tenului), se aplica un ser conductor - eu am folosit serul meu antirid de seară. Apoi am ales un tratament de 4 minute de contur al feței la un nivel de intensitate mediu. Senzația este extrem de plăcută, în timp ce glisez sferele cu microcurent pe piele și am simțit imediat cum mușchii faciali se relaxează și pielea se „strange” în zonele cu probleme. După tratament, fața era mult mai netedă și mai întinsă datorită faptului că microcurentul stimulează producerea de colagen și eliminarea toxinelor. Efect de lifting: îndeplinit.

Am observat însă, că fața tinde să revină la statusul inițial dacă renunț la tratamente ( în prima săptămână am plecat din oraș și am uitat BEAR-ul acasă). Insă pe măsură ce am continuat odată la 3 zile cu câte 4 minute de antrenament facial, rezultatele s-au menținut. Acum, în săptămâna 3 de folosire, văd o diferență notabilă față de început ( sunt fană pozelor înainte și după).

Concluzia este că oricare dintre aceste 3 dispozitive de tratament facial, oferă rezultate la nivelul așteptărilor și sunt o alternativă de luat în considerare la vizitele de la saloane specializate. Evident că practica duce la perfecțiune și este nevoie de utilizare periodică pentru a te bucura de rezultate, întocmai ca mersul la sală.