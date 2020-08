Video | Cum arată cu adevărat o operație la nas. Iată prin ce trec persoanele care vor să-și facă rinoplastie

Aceasta operatie se realizeaza de catre medicul specialist ORL si un chirurg plastician, in regim ambulatoriu. Daca este necesar, pacientul se poate interna peste noapte pentru supraveghere postoperatorie. In functie de complexitate, rinoplastia poate dura intre 1 si 2 ore.



Rinoplastia are drept target ameliorarea aspectului nasului pe termen lung, fara a afecta desfasurarea normala a functiei respiratorii.

Rinoplastia poate avea 3 mari obiective:

corectarea: in cazul problemelor de respiratie, in corectarea unor sechele posttraumatice sau postoperatorii

reconstructia: in urma traumelor, fracturilor, malformatiilor, defectelor congenitale, problemelor de respiratie

imbunatatirea aspectulu estetic: pentru ingustarea sau subtierea formei, liftingul varfului, reducerea puntii nazale, subtierea dosului nasului, modificarea aspectului varfului nasului si a unghiului dintre nari si buza superioara, echilibrarea marimii nasului cu proportiile fetei, marimea si pozitia narilor, profilul nasului



Chirurgia estetica a nasului ia in considerare mai multe aspecte (forma, contur si functionalitate), care contribuie la aspectul general al acestuia in raport cu celelalte trasaturi ale fetei. Astfel, tehnicile de rinoplastie pot aborda: