Burt Reynolds. Viata amoroasă necenzurată! Amor la 15 ani cu femei de 40, mariaj cu o bisexuală și regrete

Burt Reynolds. Viata amoroasă necenzurată! Sex simbolul numărul unu al anilor ’70 a avut, pe lângă o carieră prodigioasă, și o viață personală tumultoasă. De la prima soție bisexuală care adora perversiunile în dormitor, la miile de fani care-i trimiteau poze nud sau pierderea virginității la numai 15 ani cu o femeie de 40 - cu care a și avut o relație de câteva luni -. Toate (și chiar mai multe!) sunt relatate de starul din “Smokey and the Bandit” în cartea autobiografică ”But enough about me” (Dar destul despre mine).

Burt Reynolds a murit la vârsta de 82 de ani în urma unui atac de cord. Decesul s-a produs într-un spital din Florida, pe 6 septembrie, și a fost anunțat de agentul său, Erik Kritzer. Problemele de sănătate erau mai vechi. Suferea cu inima, iar în 2010 a suferit o operaţie de by-pass.

Dar în inima lui Burt Reynolds, și mai ales în patul lui, s-au desfășurat scene cu impact.... emoțional major, peste ce a făcut vreodată pe ecran (și a făcut multe!). Starul din Boogie Nights (Boogie Nights) s-a consumat și ”a consumat”... multe vedete de la Hollywood, fotomodele, adevărate zeițe ale vremii. Pe unele le-a uitat, altele l-au marcat pentru totdeauna. Printre care și actrița Sally Field, cu care a avut o relație de cinci ani și a făcut și câteva filme, pe care actorul ar fi numit-o marea lui dragoste.

Dar să luăm firul poveștii necenzurate cu începutul. Și-a început viața amoroasă destul de precoce. Prima ”întâlnire sexuală” a avut-o la numai 15 ani. S-a născut în Michigan în 1936, dar a copilărit în Florida, unde tatăl său lucra ca polițist. Acolo Burt a și devenit ”bărbat”, inițiat fiind de o femeie în vârstă de 40 de ani care manageria un magazin în Palm Beach. În memoriile sale, actorul povestește că o vizita pe doamna o dată pe săptămână. Și tot așa, câteva luni, când femeia i-a tăiat macaroana și într-o noapte i-a zis: NU.

”Am protestat, i-am reproșat, dar ea doar mi-a zâmbit. Și asta a fost tot. M-a lăsat buimac și destul de frustrat, dar m-a făcut și foarte fericit. Nu trece o săptămână fără să mă gândesc și acum la ea”, a povestit actorul în cartea sa, publicată în 2015. Tot acolo, Burt Reynolds exolică și atracția pe care a avut-o mereu față de femeile mai în vârstă.

Burt Reynolds. Viata amoroasă necenzurată! Atracție pentru femei mult mai în vârstă și mariajul cu o bisexuală ce-i oferea ”kinky sex”

Au urmat apoi povești despre mariajele sale tumultoase și relațiile cu frumusețile numărul unu ale epocii.

După Florida, Burt s-a mutat la New York, în anii 1950, pentru a urma cariera de actor, primind câteva roluri minore pe TV până în 1961, când avea să-și facă marele debut. Însăși marea Greta Garbo, cu 31 mai mare, pusese ochii pe el la o petrecere. După ce au petrecut toată noaptea vorbind, și holbându-se la sânii ei (după cum povestește în Enough About Me) , nu s-a concretizat nimic. Abia a doua zi avea să afle pe cine a refuzat el, fapt pe care l-a amintit mereu, glumind pe jumătate, dar cu amărăciune în glas.

Greta Garbo

Fizicul lui Burt Reynolds era ca un magnet pentru toate celebritățile de la Hollywood. Prima sa nevastă, actrița englezoaică Judy Carne, 1963.

S-au întâlnit doar șase luni până să se căsătoarească, așa că relația nu a fost una prea reușită. Cele mai multe dintre probleme proveaneau din stilul ei sălbatic de a trăi - o bisexuală căre petrecea non stop. Consemnările lui Burt despre viața ei erau simpliste: droguri și sex pervers.

Judy Carne

S-au despărțit după doi ani, iar ea a făcut bani de pe urma relației cu el: ”Spunea că am lovit-o dar nu e adevărat. Pe cuvânt de onoare!”, a declarta Burt.

S-a activat apoi iar amorul pentru femeile mai în vârstă. Câțiva ani s-a iubit cu actrița Dinah Shore. El avea 35 de ani, iar ea 54. Dinah avea să-l învețe și mai multe despre muzică, artă, vinuri și... sex. Pe ea avea s-o numească ”suflet-pereche”, iar nopțile, adevprate experiențe.

Dinah

Odată cu faima, ego-ul său a scăpat de sub control. Și mai era și dorința lui de a deveni tată. Și asta a fost ceea ce le-a deteriorat relația.

”Despărțirea de Dinah a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. N-am funcționat săptămâni bune!”, își amintea actorul.

Burt Reynolds. Viata amoroasă necenzurată! Marile regrete: poza nud și Sally Field

Apoi a venit episodul nudului, lucru pe care avea să-l regrete mai târziu. A acceptat să pozeze gol pentru revista Cosmopolitan, devenind primul sex simbol masculin care a pozat nud. Femeile erau și mai topite. Începuse să primească ”cele mai mudare scrisori” și ”poze sexi” de la ele. O fană chiar îi trimitea regulat poze cu părul ei pubian!...

Nud în revista Cosmpolitan

Devenise o figură atât de celebră încât i s-a oferit să joace rolu lui James Bond după ce Sean Connery a renunțat la role, la sfârșitul anilor „70.

Dar lui Burt i s-a părut mult prea mult și a regretat că a făcut acea ședință foto, lucru de care avea să se rușineze mereu.

Avea s-o întâlnească pe însăși Marilyn Monroe, însă apariția ei, la un curs de actorie, l-a răvășit complet. Nu a încercat nimic, de teamă să nu fie respins amarnic: ”Sunt sigură că ea era expertă la asta!”, a comentat Burt despre Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe

A venit apoi episodul cu Sally Field, alături de care a jucat în comedia Smokey And The Bandit. ”Tensiunea sexuală ieșea prin pereți”, își amitește Burt despre ce se petrecea când se întâlneau.

Burt și Sally Field

S-au iubit, s-a pus și problema unei căsnicii, dar nu a fost să fie. Pe Sally Field actorul avea s-o numească marea lui dragoste până la finalul zilelor.

De altfel, Sally i-a adus un omagiu celui care a divinizat-o: ”Sunt momente în viață atât de intense încât ele nu se estompează niciodată. Ele rămân vii, chiar 40 de ani mai târziu. Anii alături de Burt nu-i voi uita niciodată. El va fi mereu în inima mea cât voi trăi! Odihnește-te, Buddy!”, a transmis aceasta.

A doua soție, actrița americană Loni Anderson, era ”o cheltuitoare de zile mari” și ”cea mai strălucitoare persoană pe care am văzut-o. Nici cu aceasta nu a avut copii biologici, dar Burt a adoptat un copil, pe Quinton, îndeplinindu-și astfel dorința de a fi tată.

Burt și Loni Anderson

Loni cheltuia averi, astfel că s-au despărțit, cu mare scandal, după cinci ani de mariaj. Atâta scadal încât însăși prințesa Diana avea să-i mulțumească lui personal că așa o mai ține și pe ea, măcar pentru un timp, departe de primele pagini ale ziarelor și revistelor.

Burt Reynolds, considerat sex simbol al anilor ’70, a jucat în numeroase filme printre care “Smokey and the Bandit” (Smokey și Banditul), “Deliverance”( Eliberarea), The Longest Yard (Echipa sfarmă-tot), Cannonball Run (Cursa Ghiulea). Pentru rolul lui Rick Horner, un regizor de filme pentru adulți, din Boogie Nights (Jurnalul unei vedete de film porno), actorul a câștigat Premiul Globul de Aurpentru cel mai bun actor în rol secundar și a fost nominalizat la Premiul Oscarpentru același titlu.

sursa: the sun