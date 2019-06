Cum a reușit Coco Chanel să devină cel mai mare nume din industria modei

Coco Chanel este una dintre cele mai mari nume din industria modei. La începutul secolului XX a reușit să devină cea mai influentă femeie din industrie.

Coco Chanel este considerată cea mai celebră creatoare de moda din toate timpurile, revolutionând vestimentația feminină prin simplificare (considerata un gest aproape radical pentru acele vremuri, adica inceputul secolului XX) si prin introducerea pantalonilor si a costumelor cu croiala barbateasca, pana atunci prezente exclusiv in garderoba masculina (cu siguranta ca, in 2017, ti se pare ceva absolut banal sa porti o pereche de pantaloni, dar in anii ’20 ar fi putut fi considerat un gest de fronda).

Coco Chanel a contribuit decisiv la emanciparea femeilor. La inceputul secolului XX, inaintea de Primul Razboi Mondial, hainele feminine erau de-a dreptul restrictive, piesa centrala din garderoba lor fiind fusta lunga pana in pamant, total nepractica pentru foarte multe activitati.

Coco Chanel a creat haine mai simple si mai usor de purtat si, mai cu seama, le-a încurajat pe femei să-și dorească să fie egale cu barbatii, pornind chiar de la vestimentație.

Anii ’20 au reprezentat o perioada extraordinara pentru emanciparea femeilor. A fost deceniul in care femeilor le-a fost acordat dreptul la vot in multe tari din vestul Europei, dar si cel in care femeile au inceput sa renunte la viata de casnice, sa mearga la serviciu si sa aiba meserii pana de curand rezervate barbatilor. Stilul promovat de Coco Chanel a reflectat o parte din aceste schimbari, Coco Chanel mizand pe simplitate, pe aspectul practic al hainelor, dar totul infuzat cu acel bun gust si extraordinar simt al modei, atat de usor recognoscibile. Mai presus de toate, Coco Chanel intuia ce-si doresc cu adevarat femeile.

Cele mai semnificative piese care ii definesc stilul sunt: jachetele fara guler, rochiile cu taietura in „bias', esarfele fluide, rochiile cu bretele, amestecul de bijuterii pretioase si gablonturi, pantalonii, bluzele cu dungi, costumele de inspiratie masculina. Accesoriile care imitau bijuterii scumpe au reprezentat o adevarata revolutie, pentru ca au democratizat purtarea bijuteriilor. Am lasat la final iconica geanta Chanel, creata in 1929. Ca si alte creatii ce-i poarta semnatura, geanta imaginata de Coco combina moda, aspectul practic, dar si eleganta. Bareta subtire si lunga permitea femeilor sa aiba libertate totala de miscare a mainilor.

Coco Chanel nu s-a maritat niciodata si nu a avut copii, desi a avut numeroase relatii cu barbati celebri sau influenti. Parul ei, tuns Bob, buzele mereu rujate cu un rosu aprins, obiceiul de a fuma si felul ei asumat de a fi au transformat-o intr-o femeie foarte curtata, printre cuceririle sale numarandu-se poetul Pierre Reverdy, designer-ul Paul Iribe, industriasul englez Arthur „Boy' Capel (care a imprumutat-o cu bani pentru a deschide magazinul din Rue Cambon), Igor Stravinsky, al doilea duce de Westminster, Hugh „Bendor' Grosvenor, cel mai bogat om din Europa la acea vreme.

Coco Chanel a murit in 1971, viata ei ramanand o enigma: o existenta plina de contradictii si greu de inteles.

(sursa: ELLE)

(Foto: Arhiva Revistei ELLE)