De ce sa alegi lenjeriile de pat de la ZenArtDeco !

3) Modelul imprimeului este o alegere personala, asadar poti achizitiona o lenjerie de pat in functie de acest criteriu (dar doar dup ace ai tinut cont de celelalte doua recomandari, mentionate anterior). Aici, posibilitatile sunt infinite: modele florale, geometrice, 3D, simple, animal print si multe altele – toate sunt ideale daca iti bucura sufletul.

4) Asorteaza lenjeria de pat cu restul decorului din dormitor. De exemplu, poti asorta lenjeria cu draperiile sau cu covorul sau cu mobila. Din punct de vedere cromatic, vei face o alegere inspirata daca alegi sa le asortezi intre ele, iar ambianta din jur va deveni cu atat mai primitoare.

Daca iti este greu sa gasesti lenjeria de pat potrivita, apeleaza cu incredere la specialistii ZenArtDeco, pentru ca ei sunt cei mai in masura sa iti ofere exact ce iti doresti, la preturi accesibile care reflecta calitatea produselor. Poti sa descoperi gama lor de lenjerii si huse de pat accesand acest link – https://www.zenartdeco.com/lenjerii-de-pat/huse-de-pat.html. Husele, ca si lenjeriile, sunt accesorii de pat extrem de importante, deoarece acopera salteaua si pernele si ofera protectie sporita impotriva prafului si murdariei, mentinand in acelasi timp forma obiectelor pe care le imbraca. Este recomandat sa utilizezi lenjeria de pat in combinatie cu husele, pentru un plus de confort si siguranta impotriva murdariei.

Daca lenjeria de pat acopera partea de exterior, cea vizibila, husele acopera ceea ce nu este lasat la vedere, dar ofera un strat de protectie in plus, pentru a proteja salteaua de praf si murdarie si a o pastra ca noua pentru mai mult timp. De asemenea, in ceea ce priveste alegerea huselor, este la fel de usor de actionat ca si in cazul lenjeriilor. Nu uita sa tii cont, in primul rand, de bugetul pe care doresti sa il aloci pentru astfel de achizitii. Exista intotdeauna produse accesibile, dar si produse premium, al caror pret este pe masura calitatii, a produselor de top folosite si asa mai departe. Nu este obligatoriu sa optezi pentru cele mai scumpe, pentru ca ZenArtDeco ofera calitate la toate produsele (fiind doar mici diferente intre produsele basic si cele care fac parte din categoria premium).

Diferenta dintre huse si lenjerii este aceea ca husa are mai mult un rol protectiv pentru saltea si perne, iar lenjeriile vin in completare cu un rol mai mult estetic. Husele sunt ideale si impotriva umezelii sau a petelor (exista si huse impermeabile la apa, care te ajuta sa pastrezi salteaua curata si igienizata pentru cat mai mult timp posibil). De asemenea, pastreaza un mediu curat si aerisit in timpul somnului, atunci cand corpul are nevoie de un mediu uscat pentru a se putea odihni in mod corespunzator.