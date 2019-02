3 sfaturi utile pentru amenajarea unui bar la tine acasa

Amenajarea unui bar in propria locuinta este o solutie de design interior care castiga din ce in ce mai multa popularitate. Crearea unui spatiu de relaxare si socializare iti ofera ocazia de a-ti petrece timpul liber alaturi de cei dragi intr-un cadru intim si comod. In plus, vei scapa de toate neplacerile asociate cu o iesire in oras: aglomeratia din trafic, rezervarea unei mese sau galagia din local. Iti vei putea invita prietenii sa savureze o bautura la tine acasa in timp ce asculta muzica preferata. Mai mult decat atat, vei obtine usor un decor modern si plin de personalitate.

Iata trei sugestii de care e bine sa tii seama atunci cand decizi sa-ti amenajezi un bar in living, in mansarda sau chiar in pivnita, daca te gandesti s-o transformi intr-o camera de relaxare.

Gaseste locul potrivit

Identifica locul ideal unde poti sa amplasezi barul. Daca ai o camera de zi open space, poti aseza mobilierul de bar in asa fel incat sa separi zona de socializare de zona de luat masa. Daca locuiesti la casa, barul poate fi instalat la mansarda sau in pivnita. Orice decizie ai lua, asigura-te ca nu asezi barul intr-o zona intens circulata.

Alege mobilierul de bar

Unul dintre cei mai importanti pasi ai acestui proces este alegerea mobilierului de bar. Vei avea nevoie, in primul rand, de o masa de bar care sa se integreze armonios in decor. Din fericire, exista mese de bar in stiluri dintre cele mai diverse, de la industrial la retro sau contemporan. Practic, poti gasi o masa de bar potrivita pentru orice fel de spatiu, pentru ca exista modele rotunde de mici dimensiuni, care incap usor in colturi, dar si mese voluminoase, cu lungimea mai mare de un metru, care dispun de suficiente sertare si rafturi.

In ce priveste scaunele de bar, poti alege intre modelele cu spatar, pentru mai mult confort, fixe ori cu inaltime ajustabila, sau chiar rotative. O solutie la indemana o reprezinta seturile de masa si scaune de bar, care te scutesc de cautarea pieselor de mobilier care sa se arate armonios impreuna.

Cauta solutii de stocare

Daca alegi o masa de bar prevazuta cu rafturi si sertare, stocarea sticlelor si a accesoriilor nu mai pune niciun fel de probleme. Altfel, va trebui sa cauti niste solutii de depozitare atractive si eficiente.

Suporturile suspendate pentru pahare si etajerele de perete sunt foarte utile intr-un spatiu mic, iar minifrigiderul in care poti pastra sticlele de racoritoare si gheata iti va fi de mare ajutor. De asemenea, cand alegi pahare pentru casa ta, nu uita sa achizitionezi un set colorat pentru shoturi si unele elegante pentru vin sau sampanie, pe care sa le poti expune in suportul de deasupra barului.





Dupa ce barul din living este gata, nu ezita sa il inaugurezi in mod corespunzator. Invita-ti familia si prietenii la un pahar de vorba si bucura-te de compania oamenilor dragi in confortul casei tale. Distractie placuta!