3 stiluri de amenajare spectaculoase pentru orice bucătărie

Stilul de amenajare al locuinței trebuie să îți reprezinte personalitatea. Este locul în care îți petreci o mare parte din timp, iar armonia și echilibrul sunt esențiale pentru o stare de confort sporită. Bucătăria nu mai este de mult spațiul în care doar mergi să pregătești mâncarea, devenind acum spațiul în care petreci o mare parte din timp în fiecare zi. Iată 3 recomandări de amenajare pentru bucătărie, indiferent de spațiul disponibil.

Top 3 idei de amenajare pentru bucătărie

Mobilierul, simetria și proporțiile trebuie să fie în strânsă legătură în amenajările interioare pentru a asigura o linie caldă și echilibrată a casei. Amenajarea sau remodelarea bucătăriei trebuie să țină cont de câteva criterii și anume: spațiul disponibil și forma încăperii. În funcție de acestea vei știi care este forma potrivită a corpurilor de mobilier, dar și unde le vei plasa pe fiecare în parte pentru a fi cât mai utile.

Stil de amenajare rustic pentru bucătărie. Chiar dacă este unul dintre cele mai vechi stiluri de amenajare, stilul rustic nu își va pierde niciodată interesul datorită accesoriilor evidente. Este un stil primitor și călduros care îți pune la dispoziție tot confortul de care ai nevoie acasă. Stilul rustic este caracterizat de prezența lemnului, dar și a materialelor naturale precum piatra sau cărămida. Sunt ușor de amenajat, însă cel mai indicat este să ai un spațiu mai mare disponibil, care să îți permită și montarea unui șemineu deoarece este punctul de atracție dintr-o bucătărie amenajată în stil rustic.

Stil de amenajare modern pentru bucătărie. Adaptat în fiecare an cu noile tendințe apărute în materie de amenajări, stilul de amenajare modern este unul dintre stilurile ușor accesibile oricui. Este caracterizat de simplitate, nefiind la vedere multe dintre obiectele utile într-o bucătărie. Estetica este una extrem de elegantă, materialele folosite sunt alese tocmai pentru a evidenția trăsăturile fine ale mobilierului ori accesoriilor. În stilul de amenajare modern vor exista întotdeauna accesorii care să scoată din banal amenajarea, acestea fiind și punctul forte. Nu se va demoda niciodată, tot ce trebuie să știi este că vei fi nevoit să îl aduci întotdeauna în valoare prin piesele nou apărute. Spre exemplu, în fiecare an pot apărea modele și materiale noi pentru obiectele sanitare de care ai nevoie în bucătărie. Baterii de bucătărie, chiuvete, hotă, oricare dintre acestea pot avea o formă ori culoare și structură diferită de la an la an.

Stil de amenajare eclectic pentru bucătărie. Ei bine, aici vorbim despre o bucătărie care cuprinde mai multe stiluri amestecate într-o singură cameră. Dacă nu te poți hotărî asupra unui singur stil de amenajare, atunci ai tot dreptul să îți alegi piese de mobilier din categorii diferite. Este stilul de amenajare care aduce cel mai mult stilul personal într-o bucătărie deoarece fiecare obiect ales are o adevărată poveste în spate. Poți alege elemente din stilul rustic, modern, industrial, clasic, orice crezi că se potrivește în stilul amenajat. Important este să alegi culori complementare, care funcționează bine împreună.