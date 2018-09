3 tipuri de finisaje des intalnite in amenajari

Unul dintre punctele de atractie in momentul in care intri intr-o incapere este pardoseala. Materialul cu care este aceasta acoperita este de cele mai multe ori cel mai important aspect in amenajarile interioare. Alegerea materialului tine cont de mai multe aspecte, printre care: rezistenta, design, dar si pret, insa, cel mai important este utilitatea spatiului. Iata 3 dintre cele mai folosite finisaje pentru pardoseala, dar si unde se potrivesc cel mai bine!

3 modele de finisaje pentru pardoseala

Indiferent de camera despre care vorbim, pardoseala joaca un rol extrem de important. Daca pentru camera copilului vom alege intotdeauna o pardoseala practica, dar si comoda, ei bine, pentru living sau dormitor, va trebui sa optam pentru un material de pardoseala rezistent in fata oricarui obstacol.

Parchet. Este materialul potrivit pentru orice incapere, chiar si pentru baie, avand in vedere noile modele aparute, tratate coresunzator pentru a rezista in fata umezelii. Parchetul ofera un aspect luminosc, calduros, dar si un confort ridicat camerei in care este montat, fiind si un model elegant de pardoseala. Este disponibil intr-o gama variata de modele, forme, dimensiuni, culori, materiale si se adapteaza utilitatii oricarui spatiu. Parchetul este pardoseala potrivita si datorita faptului ca retine caldura, indiferent ca vorbim despre un parchet din lemn natural ori un parchet laminat. Materialul din care este confectionat parchetul este usor de curatat, la fel de usor de intretinut si durabil pe termen indelungat.

Gresie. Ei bine, pardoseala din gresie este tot mai des intalnita in locuinte datorita rezistentei pe care aceasta o ofera. Este ideala pentru baie deoarece este disponibila atat in forma lucioasa, cat si mata, dar si pentru bucatarie deoarece rezistenta este una ridicata. Gresia este disponibila intr-o multime de forme si culori si este imposibil sa nu gasesti modelul potrivit stilului tau de amenajare. Este practica, foarte usor de curatat si incredibil de rezistenta. Calitatea gresiei se observa inca de la prima vedere, rezistenta fiind criteriul de baza pe care trebuie sa il urmezi atunci cand alegi un model. Spre deosebire de parchet, gresia nu retine caldura, ea fiind destul de rece la picioare, insa incalzirea prin pardoseala este extrem de eficienta. Se monteaza inainte de montarea placilor de gresie si astfel nu vei mai intampina problema picioarelor reci.

Mocheta. Mocheta este considereata una dintre cele mai confortabile pardoseli. Este groasa, pufoasa si se potriveste mai ales pentru camera copiilor. Mocheta poate acoperi orice tip de pardoseala, chiar si un ciment simplu. Se intretine foarte usor, un simplu aspirat fiind suficient pentru a se curata. Mocheta ofera un aspect elegant si dormitoarelor matrimoniale, tot mai multe modele fiind acum disponibile pentru amenajare. Se gasesc o multime de modele, de culori si de materiale, alegerea finala fiind facuta in functie de preferinte.