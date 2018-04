Cele mai bune filme pe care să le vezi de Paște

În Săptămâna Patimilor și de Paște delectează-te cu o serie de filme tematice pe care trebuie să le vezi neapărat! În afară de capodopera lui Franco Zeffirelli, ”Iisus din Nazaret”, pe care o poți vizona la Antena 1, pe 5 și 6 aprilie, de la orele 20:00, iar sâmbătă, de la 22.30, ți-am pregătit o listă cu alte filme de referință pe care să le vezi în perioada sfintelor sărbători de Paște.

Dacă ai văzut deja pelicule precum Quo Vadis (1951), Ben-Hur (1959) sau Spartacus (1960),nu uita și de aceste lungmetraje celebre care te vor îmbogăți spiritual.

The Shoes of the Fisherman (1968) - Sandalele pescarului - regia Michael Anderson

Arhiepiscopul ucrainian Kiril Lakota este eliberat după doua decenii de închisoare politică în Siberia. Este adus la Roma de către Fr. David Telemond, un tânăr preot problematic cu care se împrietenește. Ajuns la Vatican, Lakota este trimis imediat la Papă care îl promovează la rangul de cardinal. Când Papa moare neașteptat, Lakota este numit să-i ocupe locul. Acum papa Kiril I trebuie să găsească o soluție pentru a împiedica războiul dintre Uniunea Sovietică și China care este pe cale să izbucnească, să-l aducă pe prietenul lui, Fr. Telemond pe calea cea dreaptă și să se lupte cu propriii demoni. Actori: Anthony Quinn, Laurence Olivier

Life of Brian (1979) - regia Terry Jones

Filmul povesteste viata, moartea si invierea lui Brian din Nazaret, un profet evreu, care vrea sa elibereze Nazaretul de opresiunile romanilor. Brian s-a nascut in noaptea de Craciun intr-un grajd, la fel ca Iisus. Oamenii l-au receptat gresit pe acest profet si il considera Mesia. Filmul nu este despre Iisus, ci despre cei pe care nu i-a interesat sau nu au avut timp sa-i asculte mesajul. In Life of Brian exista multe aluzii politice si sociale. Actori - John Cleese, Terry Gilliam

The Passion of the Christ, Patimile lui Hristos (2004) în regia lui Mel Gibson

Lungmetraj despre ultimele 12 de ore din viața lui Iisus din Nazaret, PATIMILE LUI HRISTOS respectă întocmai adevărul biblic. Filmul începe în Grădina Ghetsimani, unde, retras pentru a se ruga, după Cina cea de Taină, Iisus rezistă ispitelor Satanei. Trădat de Iuda Iscarioteanul, Hristos este arestat și dus în cetatea Ierusalimului, unde preoții farisei Îl învinuiesc de blasfemie, acuzații care Îi vor aduce condamnarea la moarte.



Actori: Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Jim Caviezel

Noe (2014), în regia lui Darren Aronofsky

E o lume lipsită de speranță. Ploile nu mai udă țărâna cotropită de atâtea ori de hoarde barbare, iar aceasta nu mai rodește. Înconjurat de cruzime și abuzuri, Noe este un om de ispravă. Luptător experimentat, mag și vindecător, nu își dorește decât să trăiască în pace alături de familia sa. Cu toate acestea, în fiecare noapte în visele sale apare un potop fără de sfârșit. Să fie semn că lumea se va sfârși? Treptat, Noe înțelege despre Creator că are de gând să pedepsească omenirea și să-i ucidă semenii până la unul. Doar Noe are șansa de a face viața să prospere pe fața Pământului...

Son of God (2014) - în regia lui Christopher Spencer

Povestea vieții lui Iisus, de la nașterea sa în umila iesle din Bethleem, până la perioada adultă când a devenit cunoscut prin faptele și predicile sale, ce au dus la crucificare și la Înviere. Actori: Diogo Morgado, Roma Downey, Darwin Shaw.

Filmele biblice au o încărcătură spirituală aparte, așadar nu rata ocazia de a petrece un timp de calitate alături de familie și... de unul dintre titlurile de mai sus! :)