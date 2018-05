Trucuri de design pentru amenjarea unei camere all white

Ce motive ai avea să îți faci o cameră all white în casa ta? În primul rând, ai putea să pui în practică această idee deoarece spațiul va căpăta amploare și va deveni mai luminos, chiar și dacă nu ai ferestre mari. Un alt motiv ar fi aceala că o cameră albă are un look foarte elegant, mai ales dacă știi cum să integrezi elemente de decor în nuanțe neutre, precum griul, bejul sau ivoire-ul.