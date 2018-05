Trucuri istete de amenajari interioare pentru case cu bucatarii inguste

Fiecare dintre noi avem un anumit motiv pentru care ne-am dori o bucatarie cat mai spatioasa. Fie pentru ca suntem pasionati de gatit si ne simtim in bucatarie ca pestele in apa, fie pentru ca pur si simplu aici ne place sa ne servim cafeaua in fiecare dimineata. Ce facem atunci cand avem o bucatarie ingusta? Cautam cele mai bune trucuri de amenajari interioare case, prin care sa reusim sa maximizam micul spatiu pe care il avem la dispozitie. Iti dam noi cateva ponturi foarte istete!

Alege configuratia potrivita. E foarte important sa gandesti modul in care bucataria ta ingusta va fi decorata, chiar inainte de a incepe proiectul de amenajari interioare al casei. Cel mai adesea, pentru bucatariile de acest tip, se folosesc configuratii in L sau in linie dreapta. Desigur, mai exista si posibilitatea sa amenajezi bucataria tip galerie, dar aceasta configuratie necesita ca intre cele doua randuri de mobilier sa existe cel putin un metru distanta, pentru a te putea misca.

Daca alegi un mobilier inchis la culoare, opteaza pentru vospirea peretilor intr-o nuanta deschisa. De ce? Este simplu: deoarece camerele in care predomina o cromatica inchisa par mai mici, efect deloc de dorit pentru o bucatarie ingusta. In plus, daca iti place mobilierul in palete de culori inchise, ofera volum spatiului prin utilizarea a diferite tipuri de iluminat.

Incearca o abordare creativa pentru a maximiza functionalitatea bucatariei tale inguste. Gaseste modalitati de a crea un spatiu functional, cu obiecte practice de mobilier care sunt intr-adevar utile, dar care pot fi restranse sau depozitate atunci cand nu sunt utilizate. Cateva idei ar putea fi: alegerea unor scaune de bar cu roti si cu reglaj in functie de inaltime, mese extensibile etc.

Identifica locurile in care sa adaugi rafturi in scopul de a suplimenta spatiul de stocare. De exemplu, rafturile suspendate deasupra insulei de bar ar putea fi un loc perfect pentru a aseza cartile de bucate. Acorda o atentie deosebita colturilor camerei si, acolo unde este posibil, lasa-ti creativitatea sa gaseasca modalitati cat mai ingenioase de a castiga spatiu de stocare.

Dezordinea este, de obicei, unul dintre efectele secundare care apar atunci cand ai la dispozitie destul spatiu de depozitare. Totusi, o camera in care dezordinea s-a instalat isi va reduce, vizual, dimensiunile. Ce faci atunci cand spatiul disponibil nu permite montarea unor polite suplimentare? Incerci sa pastrezi doar lucrurile care iti sunt utile cu adevarat si renunti la cele pe care nu le folosesti.