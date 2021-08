(P) Coniacul select Rémy Martin - o călătorie gustativă în timp!

Dacă și tu simți nostalgia vremurilor de mult apuse, a venit momentul să primești o veste bună! Serile de poveste la care visezi adeseori cu ochii deschiși pot deveni realitate. Dacă vrei să te bucuri de o festivitate plină de rafinament și stil, soluția este mai simplă decât ți-ai imaginat. Este vorba de Remy Martin, un coniac fără egal, care te va ajuta să călătorești în timp.

O poveste nesfârșită

Istoria brandului francez începe în anul 1724, când un tânăr viticultor din regiunea Cognac începe să vândă coniac sub nume propriu. Gestul său nu schimbă doar viața sa definitiv, ci și pe cea a urmașilor săi. De atunci și până în ziua de azi, numele de Rémy Martin rămâne un simbol al luxului, calității și rafinamentului.

„Apa vieții”

În momentul de față, brandul oferă o colecție diversă de sortimente de coniac. Toate conțin eaux de vie (tr. „apa vieții”), extrasă din regiunile franceze Grand Champagne și Petite Champange. Peste jumătate din producția anuală provine din zona Grand Champagne, loc în care strugurii cresc într-un soi argilos, înainte de a fi distilați în eaux de vie și maturați în butoaie din lemn de stejar.

În momentul în care vrei să selectezi cel mai bun coniac și să ai parte de o experiență de top, este important să ai în vedere trei criterii. În primul rând, trebuie să știi când îl vei bea, în al doilea rând, unde și, nu în ultimul rând, care este vârsta coniacului.

Brandul de coniac discutat în articolul de față îți pune la dispoziție două mari categorii, V.S.O.P. și X.O. În cazul primului sortiment, denumirea sa este o abreviere de la Very Superior Old Pale, iar Rémy Martin ocupă poziția de lider mondial în ceea ce privește vânzările de V.S.O.P. Pe de altă parte, X.O. desemnează un coniac Extra Old, care conține un amestec de 400 de tipuri de eaux de vie. Pentru o experiență de neuitat, este recomandat să încerci ambele variante!

Cum trebuie savurat un coniac select?

Orice seară petrecută alături de un pahar de Rémy Martin reprezintă un moment unic, așa că este important să știi cum trebuie savurată băutura franceză pentru a profita la maximum de această experiență. De altfel, metoda prin care alegi să deguști coniacul va influența gustul și aroma acestuia.

De exemplu, pentru a experimenta gustul puternic și intens al băuturii, este recomandat să optezi pentru varianta on the rocks, în care adaugi doar două cuburi de gheață în paharul de coniac. Totodată, persoanele care preferă cocktailurile, pot utiliza această băutură pentru a pregăti un Old Fashion savuros, un Sazerac intens sau un Manhattan rafinat.

