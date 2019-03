Ce este World Wide Web și care este istoria lui? Google sărbătorește 30 de ani de Internet, așa cum îl știm azi

Astăzi, 12 martie 2019, www - prescurtarea de la World Wide Web - sau Internetul cu pagini web, așa cum îl știm noi astăzi, împlinește 30 de ani, iar Google sărbătorește printr-un doodle dedicat.

În martie 1989, acum 30 de ani, la Centrul European de Cercetări Nucleare – CERN din Geneva, Elveția s-au pus bazele internetului format din pagini web.

World Wide Web a devenit aproape sinonim cu Internetul, deși nu trebuie confundate.

”Propunerea inițială de creare a unei colecții de documente având legături între ele a fost făcută de Tim Berners-Lee în martie 1989. Propunerea a apărut în urma problemelor de comunicare pe care le întâmpinau echipele de cercetători ce foloseau centrul, chiar și folosind poșta electronică.”, conform Wikipedia.

Cei care au studiat fenomenul nu s-au pus de acord cu toții asupra momentului în care se poate spune că a pornit Internetul. Deși 12 martie 1989 este ziua luată drept reper pentru sărbătorirea începutulului World Wide Web, primul prototip în format exclusiv text a ajuns ”online” câțiva ani mai târziu, la finele lunii noiembrie 1991. La momentul respectiv, a fost organizată o demonstrație publică pentru această tehnologie inovativă, considerată extraordinară.



Primul server web -aflat în prezent la Muzeul CERN- pe care se află o etichetă cu textul "This machine is a server. DO NOT POWER IT DOWN!!" - " Acest aparat este un server. NU-L OPRIȚI!!

În faza inițială de dezvoltare, Berners-Lee și echipa sa de WWWC au dezvoltat cele patru componente fundamentale pentru funcționarea, găzduirea și accesarea paginilor web. La bază se află protocolul HTTP pe care îl folosim și astăzi într-o formă considerată mai sigură – HTTPS.



La momentul respectiv, crearea site-urilor se făcea în limbajul de programare HTML dezvoltat doar în acest scop. Primul server web și un browser de internet au fost de asemenea dezvoltate de către World Wide Web Consortium.

Ce este World Wide Web?

Serviciul de prezentare și căutare a informațiilor în Internet WWW (World Wide Web) este cel mai folosit serviciu oferit de Internet, după poşta electronică. În acest serviciu, informația este prezentată în formă de pagini Web. Structura documentelor hipertext a fost definită cu ajutorul unui limbaj numit HTML - Hypertext Markup Language

World Wide Web, abreviat WWW sau și www, numit scurt și web este totalitatea site-urilor / documentelor și informaților de tip hipertext legate între ele, care pot fi accesate prin rețeaua mondială de Internet.

Deci, o pagină Web este un document accesibil prin WWW, care conţine informaţii grafice, texte, sunete, animaţii, toate aranjate sub formă de hipertext.

Fizic, pagina Web este un fişier text, stocat pe un calculator conectat permanent la Internet numit server WEB. Pentru transferarea documentelor HTML (pagini Web) la distanţă a fost creat un protocol de transfer, numit HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Orice pagină Web are o adresă Internet.

Pentru găsirea rapidă a informației orice browser folosește un motor de căutare. În momentul în care un utilizator apelează la un motor de căutare pentru a găsi o informație, o anumită frază sau un cuvânt, motorul de căutare se va uita în această bază de date și, în funcție de anumite criterii de prioritate, va crea și afișa o listă de rezultate.

Pentru a naviga prin WWW, este necesar un program de explorare Web, care permite vizualizarea paginilor Web şi deplasarea între pagini. Mai exact, un browser. Cele mai utilizate browsere în zilele noastre sunt Google Ghrome, Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator, Internet Explorer.

