Evolio va pune la dispoziție dispozitivele perfecte pentru a vă proteja sănătatea!

Am vorbit despre faptul ca filtrul de aer Evolio PURIFIQ S1 este echipat cu un ionizator negativ anti-ambrozie. Probabil ati auzit de ioni si de faptul ca acestia sunt pozitivi, ioni care mai sunt numiti si cationi si sunt formati prin cedarea de electroni, si ioni negativi care atrag particulele ce au un potential toxic in atmosfera, si au o sarcina pozitiva, fiind practic invers fata de cum „lucreaza” ionii pozitivi.

Acesti ioni negativi sunt extrem de importanti datorita faptului ca au acel rol si efect de a curata aerul de tot ce inseamna substante toxice, rezultatul fiind bineinteles un aer mult mai proaspat, curat si mai sanatos.

Principalele beneficii pe care le ofera o ionizare negativa a aerului, consta in faptul ca somnul este imbunatatit, are efect benefic anti-polen si anti-ambrozie, creste capacitatea pulmonara, amelioreaza durerile de cap, imbunatateste nivelul de concentrare, ajuta la un echilibru hormonal si la diminuarea starilor de depresie, scaderea episoadelor alergice, precum si a iritarii cailor respiratorii si nazale, plus multe altele.

La birou, de exemplu, un mic purificator precum este Evolio PURIFIQ S1, poate face adevarate minuni pentru angajati, acestia avand o stare generala imbunatatita, fiind astfel mult mai atenti si relaxati in ceea ce priveste indeplinirea task-urilor. Daca sunteti la conducerea unei firme, puteti lua in calcul achizitionarea unor astfel de dispozitive, in special datorita faptului ca vi se ofera un raport calitate/pret mai mult decat avantajos.

Si pentru ca tot am ajuns in zona de business, o alta achizitie foarte buna pentru un plus de siguranta, in special in aceasta perioada grea cauzata de pandemia de Covid-19, poate fi reprezentata de o cutie sterilizatoare cu raze UV.

Un produs pe care il recomandam cu incredere este aceasta cutie sterilizatoare UV-C Sanity X2, tot de la Evolio. Este vorba despre un mic dispozitiv cu raze ultra violete tip C, prin intermediul caruia aveti pasibilitatea de a dezinfecta simplu si rapid smartphone-ul, banii, masti de protectie, pixuri si o multime de alte obiecte de dimensiuni mici, in general elemente care pot fi utilizate intr-un birou.

Eficienta cutiei sterilizatoare UV-C Sanity X2 este de 99.9%, are o lampa de tip UV-C de 253,7 mm, incarcarea se face prin USB, dezinfectarea se face asa cum v-ati putut da seama cu ultravioletele de tip C, iar durata programului pentru o dezinfectare eficienta este de 6 minute. Dimensiunile sunt reduse, astfel incat este usor de transportat sau depozitat si are o putere de 2W. De asemenea, dimensiunea interioara este de 180 x 98 x 22 mm.

Prezentarea video a cutiei poate fi urmarita pe YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=KCSdCMwTKcU

Aceasta tehnologie de dezinfectare care utilizeaza lampi de tip UV-C este folosita la scara larga, atat in industria alimentara, cat si in industria medicala. In ceea ce priveste industria medicala, cea mai mare parte a spitalelor si clinicilor private sunt dotate cu astfel de dispozitive, tocmai datorita faptului ca eficienta este extrem de mare.

Principalul avantaj al lampilor cu ultraviolete in comparatie cu alte solutii clasice pentru sterilizare, consta in faptul ca efortul este practic zero, iar timpul necesar este foarte scurt. De asemenea, nu exista efecte secundare, nu sunt cauzate iritatii, alergii sau intoxicatii, caz in care, substantele chimice pentru dezinfectare o pot face.

Atat purificatorul pentru aer PURIFIQ S1, cat si cutia sterilizare UV-C Sanity X2, ambele oferite de catre Evolio, sunt mici dispozitive menite sa va protejeze sanatatea, ceea ce le face perfecte in special la job, dar si acasa ori in masina.