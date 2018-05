Schimbarea uriașă lansată azi de Google

Google, schimbare majoră începând de azi. Este vorba despre o schimbare majoră pentru interfața Google News, dar și o combinare între fostul Google Newsstand și YouTube pentru a afișa mai multe tipuri de conținut pentru utilizatorii care accesează platformă zilnic.

Google News are prezentată în clipul video de mai jos schimbarea majoră de design pe care o putem vedea de azi, aplicația având implementată inteligență artificială pentru a ne ajută să descoperim mai ușor știrile importante.

Google News analizează știrile pe care le accesăm în mod constant și publicațiile favorite, astfel că va afișa recomandări în bază a ceea ce inteligență artificială a celor de la Google crede că dorim să citim, Google încercând să înțeleagă ceea ce dorim să aflăm. Google News are acum o secțiune specială numită For You, în această fiind afișate recomandări pentru știri importante pe care compania Google crede că noi am dori să le citim, acolo fiind afișate inclusiv clipuri video din YouTube.

Google News aduce inclusiv posibilitatea de a plăți abonamente pentru publicații pentru a le susține activitatea, așa că vorbim despre o schimbare foarte complexă pe care compania Google o oferă pentru utilizatorii din lumea întreagă.

Google News este folosit zilnic de către sute de milioane de persoane pentru a află cele mai importante știri de pe întreagă planetă, iar cei de la Google încearcă să afișeze conținutul cel mai relevant pentru toată lumea.

sursă: idevice.ro