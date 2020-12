Jocurile care au câștigat competiția celor mai bune jocuri din App Store în 2020

3. Jocuri casual. Sunt jocuri de relaxare, adresate publicului larg, de la cel mai tanar pana la cel mai in varsta jucator. Sunt perfecte pentru o seara relaxanta dupa o zi obositoare. Castigatorii acestei categorii sunt:

Harry Potter: Puzzles & Spells

DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection

SpongeBob: Krusty Cook-Off

Disney Frozen Adventure

EverMerge

4. Jocuri inovatoare. Jocurile din aceasta categorie sunt inovatoare la propiru. De exemplu, Fancade, marele castigator, este un proiect ambitios, care ofera o varietate de jocuri, dar si o platforma unde fiecare poate proiecta propriul joc.

Fancade

Genshin Impact

Minimal Dungeon RPG

The Gardens Between

Cel mai bun joc din 2020, ales de Google Play

Google Play a proclamat Genshin Impact ca fiind cel mai bun joc din 2020. Acesta le ofera jucatorilor batalii cu magie elementara. Jocul este monetizat prin platirea de catre jucatori a armelor de lupta sau a noi personaje. Editorii Play Store au ales acest joc de actiune ca fiind cel mai bun joc al anului, deoarece ofera o lume magnifica si extinsa pe care jucatorii o pot explora si unde descopera mistere.

Cel mai bun joc din 2020, ales de jucatori

Utilizatorii Google Play au votat ca cel mai bun joc al anului 2020 jocul SpongeBob: Krusty Cook-Off. Acest joc le permite utilizatorilor sa se scufunde in lumea celebrului personaj SpongeBob si sa conduca cateva restaurante. Jucatorii trebuie sa gateasca si sa serveasca clientii, iar ca rezultat primesc aur pe care-l pot utiliza pentru modernizarea restaruantelor.

Cele mai bune jocuri din toate timpurile

Acestea sunt insa doar jocurile lansate in 2020 care au facut furori in lumea intreaga. Pe langa acestea, la mare cautare raman in continuare jocuri legendare precum Call of Duty, World of Worcraft (WoW), GTA sau Fortnite.

