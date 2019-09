La început de an școlar prețuri incredibil de mici la calculatoare și alte produse IT

IT-SH.ro este acel magazin online atent la nevoile clientilor sai, motiv pentru care a inclus in oferta sa produse de calitate, branduri cunoscute si preturi accesibile. Strategia s-a dovedit un succes care a garantat un numar mare de clienti pentru care este important sa achizitioneze produse eficiente, SH sau refurbished.

Intre dispozitivele noi si cele din oferta magazinului, singura diferenta majora consta in preturi. Din alte puncte de vedere, nu poate fi vorba despre diferente majore – produsele refurbished provin din stocurile unor magazine europene, un factor care le sustine calitatea si eficienta.

De la laptopuri refurbished si pana la adaptoare si cabluri, produsele ajung la clienti in cea mai buna conditie, fiind livrate doar dupa ce sunt testate, insa dincolo de calitate, in cea mai mare parte, clientii cauta un pret accesibil. Managementul companiei care detine magazinul IT, a inteles toate nevoile clientilor carora li se adreseaza si le ofera toate ingredientele unei achizitii pe plus. In aceasta idee, politica companiei include reduceri si promotii spectaculoase, exact in perioadele in care este nevoie de ele.

La inceput de an scolar IT SH anunta preturi mici si foarte mici la toate produsele din oferta

Pentru un elev sau un student, calculator a devenit un instrument esential de lucru. Informatia relevanta care se poate obtine pe Internet nu are competitori, motiv pentru care in absenta unui dispozitiv care sa asigure accesul, dezavantajele ar fi imense. Cei mai multi dintre cei care cauta sa faca asfel de achizitie stiu ca nu le trebuie neaparat un dispozitiv nou si, in consecinta, isi indreapta atentia catre categoria de calculatoare second hand. Este o abordare laudabila, avantajele fiind numeroase:

un elev/student nu are nevoie de un calculator nou pentru a se ocupa de efectuarea temelor pentru scoala;

calculatoarele sh ofera posibilitatea de a se naviga pe Internet, similar unui dispozitiv nou;

calculatoarele incluse in oferta magazinului IT SH sunt testate anterior si sunt oferite in stare optima de functionare. Poarta emblema unor branduri foarte cunoscute – precum, HP, Dell, Acer, Lenovo, Fujitsu, Asus, Gateway – si sunt insotite de o perioada importanta de garantie;

asemenea unui produs nou, cele second hand pot fi schimbate in cazul in care se constata ca produsul nu intruneste conditiile clientului;

Dincolo de aceste dispozitive atat de utile pentru un elev/student, IT- SH a inclus in oferta sa o varietate larga de produse, intre altele, fiind vorba despre: monitoare LCD si LED, cu diagonale variabile; copiatoare, imprimante si multifunctionale, color si monocrom; componente si accesorii dedicate, servere si retelistica si multe altele.

Toate produsele incluse in oferta IT-SH.ro au certitudinea calitatii si a eficientei, fiind de un real folos tuturor celor care apreciaza ca un produs ieftin nu presupune ca are o calitate indoielnica.